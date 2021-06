Neonfly: veröffentlichen Lyric Video aus brandneuem Album

Gestern feierte die britische Alternative Metal Band Neonfly die Veröffentlichung ihres dritten Albums The Future, Tonight welches ab sofort auf Noble Demon erhältlich ist. Mit zehn modernen Rock – Hymnen, gepaart mit gesellschaftsbewussten Texten, präsentieren Neonfly auf The Future, Tonight einen aggressiv modernen Sound, der musikalische Reife und die Entwicklung der Band widerspiegelt. Eine Abkehr von den eher traditionellen Metal-Wurzeln, kreieren Neonfly einen neuen Sound, der musikalisch aufregend und künstlerisch einnehmend ist.

Um ihr neues Album gebührend zu feiern, haben Neonfly nun ein neues Lyric Video zum Song Steal The World ( feat. Heart of a Coward’s Kaan Tasan! ) veröffentlicht. Seht das brandneue Video hier:

„Steal The World ist ein Track, der erneut zeigt, dass wir in neue musikalische Gefilde vorstoßen und einen viel moderneren und aggressiveren Sound für die Band vorantreiben, immer kombiniert mit den sozial bewussten Texten„, kommentiert Sänger Willy Norton. „Wir haben Kaan von Heart of a Coward eingeladen, um einige guest vocals einzusingen, er ist ein großartiger Freund und ein fantastischer Sänger, und seine Performance bringt eine Menge Power in den Track. Der Song handelt davon, wie heutzutage jeder – von Prominenten bis hin zum Nachbarn von nebenan – im Internet alle möglichen falschen Ideen, Überzeugungen, Lügen und Verschwörungstheorien verbreiten kann, entweder absichtlich, um Menschen auszunutzen, oder einfach aus purer Ignoranz. Der Text ist aus der Perspektive eines sehr zynischen Individuums geschrieben, das absichtlich online Unwahrheiten predigt, um allgemeines Unheil anzurichten, die Schwachen auszunutzen und in der realen Welt ernsthaften Schaden anzurichten.„

Unsere Meinung zum neuen Album: