Neonfly: veröffentlichen neues Lyric-Video zu „Beating Hearts“

Gegründet im Jahr 2008 von Gitarrist und Komponist Frederick Thunder und mit zwei von der Kritik gefeierten Alben im Gepäck, erspielten sich die Engänder von Neonfly schnell einen Namen in der Szene und tourten als Support für einige der größten Namen der Rockszene, darunter Alice Cooper, Dragonforce, Anvil, Gamma Ray & Magnum und stürmten die Festivaltbühnen weltweit. Das mit Spannung erwartete dritte Album der Band mit dem Titel The Future, Tonight enthält zehn moderne Rockhymnen, gepaart mit gesellschaftsbewussten Texten, und erscheint am 18. Juni bei Noble Demon.

Nach dem bereits veröffentlichten Titeltrack des Albums hat die vierköpfige Band nun ein Lyric-Video zur neuen Single Beating Hearts veröffentlicht, welches „ein Song darüber ist, keine Angst davor zu haben, man selbst zu sein, und sich nicht dafür rechtfertigen zu müssen, anders zu sein“, wie Gitarrist Frederick Thunder erklärt. „Es ist ein Song darüber, seinem Herzen zu folgen und seine Entscheidungen zu akzeptieren, unabhängig davon, was bestimmte religiöse Gruppen, soziale Konventionen oder andere Menschen vorschreiben. Es ist ein Song über Leidenschaft, der die alternative Kultur in all ihren Erscheinungsformen feiert: Musik, Kunst, Lebensstil, Gemeinschaft… und es ist ein Song darüber, persönliche Zweifel zu überwinden, die man haben könnte, und Harmonie in sich selbst zu finden.“

Für das atemberaubende Album-Artwork von The Future, Tonight arbeiteten Neonfly mit dem renommierten koreanischen Künstler Noma (Noh Gyeong Hwan) zusammen, dessen künstlerische Vision das allgemeine Konzept und die verschiedenen lyrischen Themen des Albums verkörpert. Das Video zu Beating Hearts zeigt einen eindrucksvollen Einblick in die Welt von Noma, der die Bandmitglieder in seinem ganz eigenen & unverwechselbaren Stil porträtiert.

Das Album-Artwork sowie die Porträts der Bandmitglieder werden Teil der 21st Century Mona Lisa-Serie von Noma sein. Weitere Informationen zu Noma findet ihr auf Instagram:

https://www.instagram.com/artist_noma/

The Future, Tonight erscheint am 18. Juni auf Noble Demon und kann HIER vorbestellt werden

The Future, Tonight Tracklist:

01. This World Is Burning

02. Last Of Our Kind

03. Flesh And Blood

04. The Future, Tonight (feat. Björn Strid)

05. Beating Hearts

06. More Than A Lifetime

07. Another Eden (feat. Kaan Tasan)

08. Steal The World (feat. Kaan Tasan)

09. Final Warning

10. The Things We Left Behind (And The Things That Slipped Away)

Neonfly Line-Up:

Willy Norton – Vocals

Frederick Thunder – Guitars

Paul Miller – Bass

Declan Brown – Drums

