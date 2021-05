Anna Lux: veröffentlicht Video zur neuen Single ‚Utopia‘

„Wenn es nicht fließt, dann sollte man aufhören gegen den Strom zu rudern.”

In Utopia beschreibt Anna Lux eine zerrissene Verbindung, die unter Biegen und Brechen nach Utopia segeln will. Den letzten Mut aufbringen, festhalten, lossegeln, nicht nachdenken, niemals loslassen, nicht hinterfragen, es wird schon irgendwie gut gehen. Das ist der Tenor und dennoch ist das ganze Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Denn auch wenn man bisher von der Existenz von Utopia weiß, so wurde es bisher noch nie von irgendjemandem gefunden.

Der Song strotzt nur so vor Energie: Rockgitarren treffen auf 80’s Synthesizer und vermischen sich perfekt zu einem sich festsetzenden Ohrwurm.

Außerdem wurden die Wahl-Mallorquiner vom Schweizer TV-Format Adjeu Heimat rund um die Entstehung eben dieses Songs und ihr außergewöhnliches Leben zwischen Familie und Rock ’n‘ Roll auf der beliebten Ferieninsel begleitet. Es wird also spannend!

Nach über 50 Konzerten (u.a. mit Megaherz, Erdling, The Dark Tenor), stieg das Debütalbum Wunderland von Anna Lux in der Schweiz auf Platz 6 der Albumcharts ein und erhielt hervorragende Kritiken. „… Dark Wave vom Feinsten…“ (hitparade.ch), „…Die sensitiven Texte auf Deutsch tun ein Übriges, um Wunderland zu einem der Pop-Highlights der Saison zu machen…“ (musix.de), „Newcomer des Monats“ (Orkus Magazin) sind eine kleine Auswahl davon.

Mit ihrem unverkennbaren Sound gelingt Anna Lux der Spagat zwischen Dark Rock und radiotauglichem deutschen Alternative Rock wie noch keiner anderen Band zuvor, oder wie Musix.de schreibt: „…Anna Lux klingt in etwa, als ob Mia und HIM gemeinsame Sache machen würden…“.

Für die sympathische Frontfrau Anna ist Multitasking kein Fremdwort. Mit Klavier, Gesang und Gitarre schreibt sie die meisten ihrer Songs selbst. Eingängige Melodien, singbare Chöre und kumulierte Energie machen Lust auf mehr. Die Musik von Anna Lux hat keine Angst vor harten Riffs, breiten Gitarren und elektronischen Elementen. Die deutschen Texte sind direkt und ohne Tabus. Der wichtigste Sparringpartner ist Produzent Rico H (Schlagzeug) Anna und Rico sind übrigens nicht nur ein etabliertes Team in der Band. Die beiden Schweizer leben mit ihren beiden Kindern auf Mallorca und betreiben dort ein eigenes Musikstudio. Dort wurde auch das Album Wunderland aufgenommen.

https://annaluxmusic.com/

https://de-de.facebook.com/annaluxmusic/