Myles Kennedy: veröffentlicht einen Lyric Visualizer für die Ballade “Love Rain Down” vom kommenden Album

Kurz vor der Veröffentlichung seines zweiten Soloalbums, zeigt Myles Kennedy eine weitere Facette der musikalischen Vielfalt von The Ides Of March auf (erscheint am 14. Mai 2021 über Napalm Records): Die nachdenkliche Ballade Love Rain Down. Der Song präsentiert unter anderem die weichere Seite des kommenden Albums.

Die Entstehungsgeschichte des Tracks führt Jahre zurück und erinnert an das, was Fans und Kritiker bereits auf seinem Debüt-Soloalbum Year Of The Tiger begeisterte. Das akustische Intro baut sich auf, bis die Band – Schlagzeuger Zia Uddin und Bassist/Manager Tim Tournier – bei der zweiten Strophe einsteigt und den Rest des Tracks mitreißt. Textlich liefert Myles ein Plädoyer an die Sehnsucht nach Antworten und Trost, wenn er singt „Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I’ve found.“

Während Year Of The Tiger eher eine akustische Erkundungstour durch Myles‘ Gedankenwelt repräsentierte, schnallt er sich bei The Ides Of March die E-Gitarre um und beweist sich als Gitarrist/Songwriter. Das neue Album, The Ides Of March, wurde von seinem langjährigen Mitarbeiter Michael „Elvis“ Baskette produziert.

Vor seiner neusten Single-Auskopplung hat Myles Kennedy bereit den Album Opener Get Along, den Titeltrack und längsten Song des Albums The Ides Of March und die Hit-Single In Stride veröffentlicht. Get Along klettert weltweit in den Radio-Airplay-Charts nach oben, während die Debütsingle In Stride unter anderem eine #4-Platzierung in den deutschen Rock- und derzeit in den Top 25 der US Active Rock-Charts aufzuweisen hat.

Weitere Infos zu Myles Kennedy und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: