Myles Kennedy: präsentiert neues Soloalbum „The Ides Of March“ und erste Single „In Stride“

Myles Kennedy war noch nie ein Musiker, der kostbare Zeit verschwendet. So nutzte der von Alter Bridge und Slash And The Conspirators bekannte Sänger die durch die Pandemie erzwungene Downtime, um sein zweites Soloalbum fertigzustellen. Das Ergebnis, in dem Myles seine Leidenschaft für Rock, Blues und Country manifestiert, erscheint am 14. Mai 2021 über Napalm Records unter dem Titel The Ides Of March.

Das Grundgerüst für die Songideen, die nun The Ides Of March bilden, schuf Myles zuhause, nachdem alle Touren abgesagt werden mussten. Zusammen mit seinen vom Solodebüt Year Of The Tiger bekannten Mitstreitern – Drummer und langjähriger Freund Zia Uddin sowie Bassist und Manager Tim Tournier – fuhr er schließlich nach Florida, um das Album dort mit Stammproduzent Michael “Elvis” Baskette aufzunehmen. Daran, dass Myles einen würdigen Nachfolger zu seinem Solodebüt geschaffen hat, besteht von den Slidegitarrenriffs des Openers Get Along bis hin zum nachdenklichen Blues des Rausschmeißers Worried Mind kein Zweifel. Während Year Of The Tiger aber eher eine akustische Erkundungsreise durch Myles Gedanken darstellte, hängt er sich nun seine E-Gitarre über und pusht sich selbst als Gitarrist und Songwriter. Tracks wie A Thousand Words, Wake Me When It’s Over und Moonshot zeigen die abwechslungsreichen musikalischen Arrangements, die Myles mit all seinen Projekten eine Fangemeinschaft rund um den Globus einbrachten.

Im epischen, über sieben Minuten langen Titeltrack The Ides Of March demonstrieren Myles, Tim und Zia ihre musikalischen Fähigkeiten.

In der ersten Single In Strid schwelgt Myles in Slidegitarrenspiel, und fordert textlich dazu auf, „alles locker zu nehmen“ (engl: „to take it all in stride“). Für das Musikvideo zu In Stride arbeitete er erneut mit Stefano Bertelli zusammen, der zuvor schon Alter Bridges Native Son zum Leben erweckt hatte. Man sieht einen computeranimierten Myles gelassen das Ende der Welt hinnehmen.

“Chill out. That pretty much sums it up,“ erklärt Myles Kennedy zum Song. „The lyric paints a picture of a survivalist preparing for an impending zombie apocalypse. It was inspired by the first wave of lockdowns as everyone was buying vast amounts of toilet paper and supplies. I started to ask myself if it might be wise to try and gain some perspective and not overreact… keep calm and carry on.”

Seht das Musikvideo zu In Stride hier:

The Ides Of March Tracklisting:

1) Get Along

2) A Thousand Words

3) In Stride

4) The Ides Of March

5) Wake Me When It’s Over

6) Love Rain Down

7) Tell It Like It Is

8) Moonshot

9) Wanderlust Begins

10) Sifting Through The Fire

11) Worried Mind

The Ides Of March wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Digital Album

– 1 CD Jewel Case- 1 CD Digipack (Napalm mailorder, limitiert auf 500 Stück weltweit)

– 2 LP Gatefold Black Vinyl

– 2 LP Gatefold Gray Vinyl (RoW only)

– 2 LP Gatefold Bottle Green Transparent Vinyl (Napalm mailorder, limitiert auf 400 Stück weltweit)

– Die Hard Limited Edition: 2 LP Gatefold Clear Splatter Mint/Violet/White Vinyl + Aluminum Print (Napalm mailorder, limitiert auf 300 Stück weltweit)

– Limited Deluxe Box: Glow In The Dark Vinyl + Cover Artprint + 7” Glow In The Dark „A Thousand Words” Vinyl Demo Single + Pendant + Slipmat (Napalm mailorder, limitiert auf 700 Stück weltweit)

Über Myles Kennedy:

Inzwischen eilt Myles Kennedys Ruf ihm längst voraus. Zu Buche stehen sechs chartstürmende Alben mit den Gold-prämierten Rock Ikonen Alter Bridge, drei Alben mit Slash And The Conspirators, zwei Alben mit The Mayfield Four, sein 2018 erschienenes Solodebüt Year Of The Tiger und Gastauftritte bei u.a. Disturbed, Halestorm, Gov’t Mule, Sevendust, Mark Morton und Darryl „DMC“ McDaniels. Obwohl vor allem bekannt für sein Wolkenkratzer-Timbre und erderschütternd bluesigen Klagegesang, umfasst seine Musikalität auch eloquentes Songhandwerk, bedachte, großformatige Arrangements und natürlich dynamisches Gitarrenfeuerwerk, das mindestens ebenso explosiv wie seine erstaunliche Vocal Range ausfällt.

Myles Kennedy tauchte 1990 in der Musikszene auf, größere Bekanntheit erlangte er 1995 als Teil der Band The Mayfield Four. Auf seine späteren Bandkollegen Mark Tremonti, Brian Marshall und Scott Phillips traf er, als The Mayfield Four eine Tour für die Hitgaranten Creed eröffneten. Das Treffen führte zur Gründung Alter Bridges – Myles‚ Ticket in die ganze Welt. 2008 bekamen die Mitglieder Led Zeppelins Wind von seinen Fähigkeiten. Die Geschichte, in der Myles zu einem Jam mit Jimmy Page, John Paul Jones und Jason Bonham gebeten wurde, um für ein potentielles Projekt zu proben (das letztlich nie Gestalt annahm), genießt mittlerweile Legendenstatus. 2009 sang schließlich berief Guns n‘ Roses Gitarrist Slash Myles ins Studio, um seinen Gesang auf zwei Tracks seines Soloprojekts zu haben. Schnell wurde aus dieser Partnerschaft mehr – Myles wurde zum Sänger von Slash featuring Myles Kennedy And The Conspirators. Dank dieser Liaison sang Kennedy 2012 sogar für Guns n‘ Roses bei deren Einführung in die Rock & Roll Hall Of Fame, da Bandgründer Axl Rose selbst nicht teilnehmen konnte.

Während seiner Karriere trat Myles bereits in The Tonight Show, bei Jimmy Kimmel Live und Conan auf. Seine Musik wurde von der WWE, der Major League Baseball und Nascar verwendet – um nur einige zu nennen. Außerdem trat er im Spielfilm Rock Star auf. 2018 begann ein neues Kapitel in Myles‚ Karriere, als er sein langerwartetes Solodebüt Year Of The Tiger präsentierte und damit sowohl kommerziellen Erfolg als auch Kritikerlob einfuhr. Mit seinem neuen Soloalbum The Ides Of March zeigt Myles Kennedy, warum er einer als einer der besten Frontmänner der modernen Musiklandschaft gilt.

