Verlosung: 2 x 2 Gästelistenplätze für das Konzert von Factory Of Art am 23.03.2020

Time For Metal und die Band Factory Of Art verlosen anlässlich des 30-jährigen Bandjubiläums 2 x 2 Gästelistenplätze für das Konzert am 28.03.2020 im Döbelner KL17. Seid also dabei, wenn die progressiven Power Metaller ihr Livevideo aufnehmen und feiert gemeinsam das 30-jährige Bandbestehen.

Highlights & Meilensteine der Band:



1992 Unplugged Session bei DT 64

1992 TV Special bei Elf 99 (RTL)

1993 Endrunde beim Deutschen Rockpreis (Platz 6)

1994 Endrunde beim Süddeutschen Rockpreis (Platz 4)

1996 Europatour mit Sacred Reich & Screw

2000 1. Platz bei „Unerhört! 2000“ (Rock Hard Magazin)

3. Platz bei Hardsampler 2000/Vol.1

TV Special bei NBC-GIGA

2001 Auftritt beim „Hardlive-Festival“

2002 TV-Special bei Leipzig TV

2006 vorerst letztes Konzert

2019 erstes Konzert seit 13 Jahren am 17.08.

