Ragnarök Festival vom 17.04. – 18.04.2020 in der Stadthalle Lichtenfels (Vorbericht)

Festivalname: Ragnarök Festival 2020

Bands (bisher bestätigt): 1914, Anomalie, Eluveitie, Ewiges Fristen, Ferndal, God Dethroned, Kampfar, Karg, Lucifers Child, Mayhem, Moonsorrow, Naglfar, Necrophobic, Oceans, Saor, Skiltron, The Spitit, Uada, Wiegedood, Winterfylleth, Wolfchant, XIV Dark Centuries (Stand: 31.01.2020)

Ort: Lichtenfels

Datum: 17. – 18.04.2020

Kosten: Festivalticket 2 Tage (online) – 79,42 € (inkl. Gebühren und Mwst.)

Festivalticket 2 Tage – 75 € (inkl. Gebühren und Mwst.) zzgl. Versandkosten

Schlafhallenticket – 13,50 € zzgl. Versandkosten

Campingticket – 9 € zzgl. Versandkosten

Genre: Black Metal, Black Metal, Post Metal, Pagan Metal, Folk Metal

Besucher: ca. 4000

Veranstalter: Nemeton Event GmbH

Tickets: Hardtickets – https://ragnaroek-festival.com/ragnaroek-tickets/hard-tickets/

Onlinetickets – https://www.eventbrite.de/e/ragnarok-festival-2020-tickets-69981635957

Link: https://www.ragnaroek-festival.com/

Auch 2020 findet das alljährliche Ragnarök Festival wieder in der oberfränkischen Stadt Lichtenfels statt. Nach mehrfachen Wechseln der Location hat sich dieses Metalfestival seit 2010 in der Lichtenfelser Stadthalle etabliert. Es gilt als das größte Festival für Pagan Metal und zieht jedes Jahr weltweit Besucher aus den USA, Mexiko, Russland und ganz Europa an. Auf etwas mehr als 2.000 m² kann sich das Festivalvolk zwischen der kleinen und der großen Halle frei bewegen. Seit 2007 variiert das Line-Up zwischen 25 und 30 Bands. Unter ihnen waren bereits Szenegrößen wie Korpiklaani, Dark Tranquillity, Equilibrium und Gorgoroth vertreten, um nur einige zu benennen.

2019 stand das Ragnarök Festival unter keinem guten Stern, es war das kleinste Aufgebot seit 13 Jahren. Selbst die Warm-Up-Party konnte nicht stattfinden. Neues Jahr, neues Glück – für das bevorstehende Event sind bereits 22 Bands bestätigt. Hierbei stehen seit Ende letzten Jahres Mayhem und Eluveitie als Headliner fest. Erneut bestätigt sind God Dethroned, Naglfar, The Spirit und XIV Dark Centuries, die in 2019 aus verschiedenen Gründen kurzfristig ihre geplanten Auftritte absagen mussten. Die gute Nachricht ist, dass es 2020 wieder eine Warm-Up-Party geben wird, auf der ein DJ am 16.04.2020 ab 20:00 Uhr auflegen wird.

Für die Anreise habt ihr die Wahl zwischen Flugzeug, der Bahn, dem eigenen Auto oder dem Fernbus. Wer sich fürs Fliegen entscheidet, sollte hierfür den Flughafen Nürnberg wählen, von dort aus ist die weitere Anreise nach Lichtenfels am kürzesten. Weiter geht es dann mit der Bahn. Der Bahnhof ist ca. zehn Gehminuten von der Location entfernt. Wer mit dem Auto anreist, kann direkt auf dem Schützenplatz vor der Stadthalle parken. Das Befahren des Campingplatzes ist aus Platzgründen nicht möglich. Somit ist Campen und Parken leider voneinander getrennt. Für die Nutzung des Campingplatzes wird pro Person ein separates Campingticket benötigt.

Als Alternative zum Campen steht eine Schlafhalle (Turnhalle direkt neben der Stadthalle) zur Verfügung, die Platz für eine begrenze Anzahl an Personen bietet. An Schlafsack, Kissen, Isomatte und Co. sollte man also denken. WCs sind in der Halle vorhanden, ebenso Duschen. Die Hallennutzung erfordert ebenfalls den Kauf eines Tickets. Für die Unterbringung in umliegenden Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gibt es zahlreiche Angebote, die ihr hier findet. Wem das nicht reicht, kann unter www.lichtenfels-city.de weitere Unterkünfte auswählen.

Lebensmittel dürfen in unbegrenzter Menge mitgebracht werden. Sollte jedoch etwas fehlen, ist das kein Problem. Der Ort Lichtenfels bietet alle grundlegenden Einkaufsmöglichkeiten (Aldi, Edeka, Getränkemarkt, etc.) in nächster Nähe zum Festival. Auf dem Festivalgelände gibt es außerdem Stände mit diversen Leckereien zu erschwinglichen Preisen – verhungern muss also niemand! 😉 Neben Getränken wie Bier, Wasser und Softdrinks, werden auch Met und Spirituosen angeboten. Merch könnt ihr im Metalmarkt auf dem Festivalgelände kaufen.

Zu guter Letzt: In der Stadthalle herrscht Rauchverbot. Es kann jedoch, ohne das Gelände zu verlassen, im Außenbereich geraucht werden.

Alle wichtigen Infos könnt ihr hier nachlesen.

Save the date! Bestellt euch schnell noch ein Ticket.