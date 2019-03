Time For Metal und Das Bett verlosen 5x 2 Tickets zur Female Fronted Metal Night mit Pokerface und Hellwerk am 24.03.2019 im Das Bett in Frankfurt. Pokerface wurde 2013 mit dem ironischen Namen in Moscow gegründet. Trotz einiger Wechsel in der Besetzung arbeitete die Band stets intensiv im Studio und auf der Bühne und entwickelte über die Jahre ihren einzigartigen Stil. Pokerface teilten sich bereits mit so berühmten Bands wie Megadeth, Kreator, Sodom, Sepultura und Children Of Bodom die Bühne. Musik mit schnellen, harten Riffs, englischen Texten und brutalen Clearvocals machen den besonderen Stil von Pokerface aus. Hellwerk steht für einen harten, geraden Industrial Tech-Hardrock/Metal-Sound mit druckvollen Bässen, eingängigen Melodien und einer facettenreichen Stimme an der Front. Der Sound vermischt dabei traditionelle Elemente des Metals und des klassischen Hardrocks mit Synth-Klängen aus der Welt der EBM. Im Gegensatz zum teilweise synthetisch produzierten Instrumentalsound bleibt die Stimme weitestgehend unberührt, um so einen charakteristischen, kontrastreichen Gesamtsound zu schaffen.

Female Fronted Metal Night am 24.03.2019

Das BETT

Schmidtstraße 12

60326 Frankfurt

Einlass: 19:30

Beginn: 20:00

Vorverkauf: 14,20 €

Abendkasse: 15,00 €

Karten gibt es im Vorverkauf unter: https://21869.reservix.de/p/reservix/event/1335109

Das Teilnehmen ist ganz einfach: ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 17.03.2019!

Time For Metal und Das Bett wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Sunday 17th of March 2019 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

Kommentare

Kommentare