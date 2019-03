Die fährischen Doomster Hamferð veröffentlichen am 12. April die brandneue 12″ EP Ódn via Metal Blade Records.

Diese EP enthält den bislang unveröffentlichten Titeltrack auf Seite A sowie eine geradezu nackte Version von Deyðir Varðar auf der B-Seite, beide Songs wurden live an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Das Video wurde am 17. März 2018 im alten Sjónleikarahúsið Theater in Tórshavn auf den Färöer aufgenommen.

Die Band meint dazu: „Zum 10-jährigen Bestehen der Band möchten wir euch den allerersten Song präsentieren, den Hamferð je komponiert haben. Zum ersten Mal aufgeführt haben wir ihn im Herbst 2008, allerdings war er bislang unveröffentlicht. Er besteht aus drei sehr unterschiedlichen Teilen, welche unsere Musik aber nach wie vor gut präsentieren. Die Parts folgen dabei der Erzählung eines Matrosen, der zunächst einem unglaublich stürmischen Ozean tapfer wiedersteht, danach sein Leben reflektiert, welches er auf dem Meer verbracht hat, das jetzt sein Leben bedroht, ehe er sich den Wellen ergibt. Übersetzt bedeutet der Titel ‚gewaltiger Sturm‘ oder ‚Hurrikan‘.“

Hamferð über die B-Seite Deyðir varðar: „Ein Mann wandert durch die nebligen Berge auf der Suche nach seinem vermissten Sohn. Eine passende Geschichte, um sie während einer Sonnenfinsternis über den Bergen der Färöer zu erzählen. Deyðir varðar stammt ursprünglich vom Evst Album und war der passende Song zu diesem Event und dies hier ist die rohe, ungezügelte Performance, welche wir oberhalb des Dorfes Kvivik an einem kalten Morgen im März 2015 abgeliefert haben.“

Ihr könnt euch eure Kopien von Ódn ab sofort unter metalblade.com/hamferd vorbestellen. Verfügbar sind diese Versionen:

– 180 g black vinyl

– White vinyl – ltd. 200 – EU-exclusive

– Grey-brown marbled vinyl – ltd. 200 – EU-exclusive

– Dark lilac marbled vinyl – ltd. 100 – EU-exclusive

– Grey marbled vinyl – ltd. 100 – US-exclusive

– Rootbeer marbled vinyl – ltd. 100 – TUTL-exclusive

– Digital options

Hamferð’s aktueller Longplayer Támsins Likam wurde im Januar 2018 über Metal Blade Records veröffentlicht. Unter metalblade.com/hamferd finden sich Musik und Videos zum Album.

Hamferð live:

21/04/19 GL – Sisimiut – Arctic Sounds Festival

17/05/19 IS – Reykjavik – Reykjavik Metal Fest

12/07/19 DE – Torgau – In Flammen Open Air

01-04/08/19 DE – Wacken – Wacken Open Air

Hamferð is:

Jón Aldará – Vocals

John Egholm – Guitar

Theodor Kapnas – Guitar

Ísak Petersen – Bass

Esmar Joensen – Keyboards

Remi Johannesen – Drums

http://hamferd.com

https://www.facebook.com/Hamferd

https://www.instagram.com/hamferdofficial

https://www.youtube.com/hamferdofficial

