Am 16. März feiern wir im Rock Center zum ersten mal den St. Patrick´s Day. Natürlich mit Livebands und jede Menge extras!

Live on Stage: Pulb Fiction und die Filthy Hobos

Einlass: 20:00 Uhr

Eintritt: Frei!

Am 22. März haben wir eine großartige Black Sabbath-Tribute Band zu Gast!

Sabbra Cadabra stehen nicht nur für ein authentisches Liveprogramm, sondern vor allem für eine Black Sabbath-Show für Auge und Ohr!

Vier Musiker, die mit Spaß und Spielfreude ihr Publikum begeistern. Sabbra Cadabra haben sich ausschließlich für Songs der Orginalbesetzung von Black Sabbath entschieden. Tony Iommi, Bill Ward und Geezer Butler bildeten die Band um die Rockikone Ozzy Osbourne. Wie bei ihren großen Vorbildern setzen auch Sabbra Cadabra auf eine energiegeladene Liveperformance! Klassiker wie Paranoid, War Pigs oder Iron Man gehören ebenso zur Setliste der Band wie auch Songs aus dem letzten Album 13.

Einlass: 19:00 Uhr

VVK: 16 €

AK: 19 €

Am 23. März feiert die AWO Bremerhaven ihre Revival-Party

Das gibt es so nicht wieder! Seid dabei, wenn die legendären Bands des ehemaligen Jugendwerks der AWO wieder gemeinsam auf der Bühne stehen.

Eintritt kostet 10 €. Karten gibt es unter +49 151 555 680 47

Einlass: 20:00 Uhr

Am 28. März sind die Blood Brothers wieder in der Stadt! (Iron Maiden – Tribute Band)

Nach dem mega Erfolg im Letzten Jahr kommt die Band wieder ins Rock Center.

Unsere ukrainischen Freunde Blood Brothers warteten so lange darauf, dass ihre britischen Idole Iron Maiden in ihrer Heimat spielen würden, bis sie letztlich einfach selbst zu Gitarre griffen, um ihren Hunger zu stillen. Die Blood Brothers sind fünf Hardcore-Maiden-Fans, die sich deren Musik widmen und sich nach einiger Zeit die Anerkennung vieler Iron Maiden Fans erspielt haben. Die Bühne teilten sich die Jungs bisher mit Grüßen wie Paul Di’Anno, Blaze Bayley, Scorpions, Guano Apes, Lacuna Coil, Enter Shikari, Anti-Flag, Caliban und Clawfinger. Alle Konzerte werden der Iron Maiden Reunion gewidmet. Es ist 20 Jahre her, das Bruce und Adrian zurückgekehrt sind. Aus diesem Anlass werden wir das Brave New World komplett spielen und klassische Hits. Verpasst das nicht! Up the Irons!

Einlass: 20:00 Uhr

VVK: 16 €

AK: 19 €

Am 29. und 30. März geben Led-Zep ihr alljährliches Doppelkonzert!

Gerade im Heavy-Bereich haben Page, Plant & Co. deutliche Spuren hinterlassen, obwohl sie doch weit mehr als nur Hardrock spielten. Seit dem Tod des Drummers John Bonham und dem darauffolgenden Split der Band ist die Legende um Led Zeppelin bis heute nur gewachsen.

Wer bis jetzt glaubte, diese Musik würde nie mehr live gespielt werden können, hat sich allerdings getäuscht: Nun ist die Musik von Led Zeppelin wieder live zu erleben!

Vier Musiker, die sich in eben diese Legende verliebten und sich klar bekennend Led-Zep nennen.

Einlass: 20:00 Uhr

VVK: 14 €

AK: 17 €

