Die Rocker von Alles Mit Stil haben ein neues Video zu Die Gang veröffentlicht. Der Song wird auf dem künftigen Album Gegen Jede Vernunft zu finden sein, das am 12.04. erscheint.

Werde auch du Teil der Gang, schließ dich dem AMS Supportersclub an, hol dir die auf 222 streng limitierte Box Edition und sorg dafür, dass dieses Gewitter niemals aufhört.

Über Alles Mit Stil:

Gegen Jede Vernunft. Drei Wörter, zwei Leerzeichen und eine gottverdammte Botschaft!

Vergiss alles, was du gekannt hast, und bereite dich auf das vor, was du niemals erwartet hast.

Das zweite Studioalbum von Alles Mit Stil räumt auf mit falschen Tatsachen und zeigt, dass man einfach auch mal auf die Kacke hauen muss.

Punkt.

Ihr findet auf Gegen Jede Vernunft 13 energiegeladene Songs, die euch zum Ausrasten, Nachdenken und Feiern bringen. Die Themenvielfalt spricht dabei für sich.

Von der Abhängigkeit sozialer Medien, dem Aufstand gegen ein unterdrückendes Regime bis hin zum Kampf mit seiner eigenen Wahrnehmung, führt uns dieses Werk überall hin, nur nicht in Richtung Langeweile.

Der Mix aus Heavy Metal, Hard Rock und Rap fügt dem Ganzen eine moderne Note hinzu und zeigt nur eines:

AMS sind gekommen um zu bleiben!

Hier findet Ihr das Video zum Song Keine Zeit: