Verlosung: Einen 50€ Gutschein im Horror-Shop.com zum Kinostart (21.06.2018) von The Strangers: Opfernacht

Time For Metal, SquareOne Entertainment, Universum Film und Horror-Shop.com verlosen passend zum Kinostart vom Horror Streifen The Strangers: Opfernacht am 21.06.2018 einen 50€ Gutschein im Horror-Shop.com.

The Strangers: Opfernacht Story:

Die vierköpfige Familie von Cindy (Christina Hendricks) und Mike (Martin Henderson) versucht das verlorenengegangene Gefühl von Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Urlaub wiederherzustellen. Die Voraussetzungen für entspannte Ferien und Versöhnung sind jedoch denkbar schlecht: Die Tochter soll bald aufs Internat abgeschoben werden und außerdem hat die Familie gerade ihr Haus verloren. Dementsprechend bleibt nur der Wohnwagenpark des Onkels als kostengünstige Urlaubs-Option. Doch kaum erreichen sie das Grundstück ihres Verwandten, da finden sie nur noch die Leichen von Tante und Onkel vor. Die beiden haben Besuch von einigen Fremden – the Strangers – bekommen: Man in the Mask (Damian Maffei), Dollface (Emma Bellomy) und Pin Up Girl (Lea Enslin). Und die maskierten Killer sind noch immer in der Nähe und warten auf ihre Gelegenheit, neue Opfer zu finden. Hintergrund & Infos zu The Strangers: Opfernacht

The Strangers: Opfernacht folgt dem 2008 erschienenen Horrorstreifen The Strangers von Bryan Bertino mit Liv Tyler und Scott Speedman, der seine Produktionskosten im Kino erfolgreich mehrfach wieder eingespielt hatte.

Horror-Shop.com – der Online-Shop für Halloween & Horror Fans!

Wir von Horror-Shop.com lieben Halloween- und Horrorfilme und stehen seit mehr als 25 Jahren unseren Kunden ganzjährig mit einer riesigen Auswahl an Halloween Kostümen, Zubehör, Special FX Make-up, Halloween Deko zur Seite. Mit über 30.000 Artikeln sind wir der europaweite Marktführer für Halloween & Horror Artikel.

Neben dem Shoppen in unserem Online-Shop könnt ihr uns in Deutschlands größtem, ganzjährigen Halloween Laden besuchen. Der Horror-Shop.com Superstore in Landsham (bei München) ist 12 Monate für euch geöffnet und bietet euch das komplette Online-Sortiment zum Anfassen und Anprobieren.

Überzeugt euch von unserem riesigen und einzigartigen Sortiment. Mit Horror-Shop.com wird eure Halloween & Horror Party garantiert einen bleibenden Eindruck hinterlassen!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 27.06.2018!

Time For Metal, SquareOne Entertainment,Universum Film und Horror-Shop.com wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Wednesday 27th of June 2018 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

Kommentare

