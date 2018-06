The Tips: neues Video zu ‘Smile’ – Less Than Jake Tour plus zusätzliche Herbst-Daten

„Seit Angst immer mehr zur Triebfeder in der Gesellschaft wird, ist es umso wichtiger Menschen mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. Lasst uns die Idioten dieser Welt mit einem Lachen entwaffnen. Smile!“ Stefan, The Tips

Seht hier Smile von der aktuellen EP Come Closer, die Bilder stammen von der EP-Release-Party in Düsseldorf aus dem Februar 2018.

Ab morgen geht es mit Less Than Jake auf Tour:

12.06. Münster // Sputnikhalle *

13.06. DAS BETT // Frankfurt *

14.06. München // Feierwerk (Hansa 39) *

15.06. Düsseldorf // Sommerkult *

21.06. Köln // Gebäude 9 *

23.06. Hamburg // Logo *

13.-15. 07. Tabor [CZ] // Mighty Sounds Festival

20.07. Düsseldorf // Pitcher (Nachtbus Soli)

25.08. TBA

15.09. Dortmund // Bunt statt braun Open Air

12.10. Schweinfurt // Stattbahnhof #

13.10. Karlsruhe // Die Stadtmitte #

14.10. Saarbrücken // Studio 30 #

16.10. Siegen // Vortex Surferclub #

17.10. Wiesbaden // Schlachthof #

18.10. Hannover // LUX #

19.10. Berlin // Badehaus #

* mit Less Than Jake

# Co-Headliner-Tour mit Destination Anywhere

Ska-Punkrock mit Attitude, Biss & Blasorchester trifft auf die süße Geschmacksexplosion von heißem Reggae, knackigem Punk und Rock mit einer Prise Soul wenn Destination Anywhere gemeinsam mit The Tips auf Co-Headliner-Tour gehen!

Destination Anywhere werfen seit der Erscheinung ihres neuen Albums im Mai 2018 mit Bomben der Empathie und laden zur Party für Außenseiter, während The Tips mit der neuen EP Come Closer im Gepäck durch ihren Genre-Mix und Funken sprühender Ananas genau das einfordern, was bei der gemeinschaftlichen Tour Bombanas sprichwörtlich gemeint ist!

THE TiPS, bereits u.a. auf Tour mit Mad Caddies, Less Than Jake, Jaya The Cat u.v.w. haben so ziemlich jedes Festival vom Chiemsee Summer bis zum Open Flair zum Kochen gebracht.

Destination Anywhere ballern seit 12 Jahren und haben sich spätestens seit ihrem Auftritt bei Rock Am Ring einen Ruf als unberechenbare Affenbande eingespielt. Beide hinterlassen bei ihren Konzerten eine Spur glücklicher, frenetisch ausgefeierter Gesichter!

Der deutsche Rolling Stone schreibt, The Tips sind „Reggae, Rock, Punk, Soul und Gesellschaftskritik, stets mit dem Herz am rechten, also am linken Fleck“, während für Metal Hammer die aktuelle EP „ein echter Hit“ ist und das Fachblatt Riddim „Volle Punktzahl“ vergibt. Deutlich wird: Genre-Grenzen gibt es für THE TiPS nicht!

Gästeliste.de sagt, Destination Anywhere habe „mindestens die Klasse der Sondaschule, Montreal und der eigentlich unantastbaren Wohlstandskinder“ und Metal.de schreibt, sie seien „schlicht und einfach großes Kino“ und die Antwort auf die Frage was passiert, wenn es „Die Ärzte und Die Toten Hosen nicht mehr geben“ wird.

Damit dürfte alles gesagt sein! Wer sich diese explosive Mischung entgehen lässt, hat Punk-Rock nie geliebt und ist selbst schuld!

Ananas, Walrösser & Eskalation! Da bleiben keine Wünsche offen.

Im Oktober in Deiner Stadt!

Tickets unter: http://thetips.de/shop/

https://shop.uncle-m.com/destination-anywhere.html​​​​​​​

