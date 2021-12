Versengold: neue Single „Die Letzte Runde“ erschienen – wehmütige Kneipen-Hymne zum Jahresabschluss

Mit Was Kost Die Welt kündigen Versengold ihr mittlerweile zehntes Studioalbum an. Ganz in Versengold-Manier lässt die Band es sich nicht nehmen, bereits im Albumtitel Bezug zu einem der beherrschenden Themen der Gegenwart herzustellen – dem menschlichen Umgang mit den begrenzten Ressourcen dieser Welt.

Die 6-köpfige Band knüpft damit nahtlos an ihren Erfolg mit Nordlicht aus 2019 an. Dem Top-5 Album, dass 2019 mit dem Hit Thekenmädchen für Aufsehen sorgte. Thekenmädchen erreichte als bisher erfolgreichste Versengold-Single über 11 Millionen Aufrufe bei YouTube. Mit Was Kost Die Welt soll dieser Erfolgsgeschichte mit Release am 28.01.2022 ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden.

Sechs Wochen vor Veröffentlichung kommen Versengold noch einmal mit einem Vorboten ums Eck und präsentieren die bereits fünfte Singleauskopplung! Die Letzte Runde ist eine emotionale, dabei trotzdem launige Liebeserklärung an die Kneipenkultur. Mit seinem folkigen Flair, den treibenden Instrumentaleinlagen und dem gefühlvollen Text präsentiert sich dem Hörer der Archetyp eines Versengold-Songs. Die Letzte Runde ist frisch erschienen.

PRE-ORDER:

Standard: https://Versengold.lnk.to/WasKostDieWelt

Fanbox: https://versengold.lnk.to/WasKostDieWelt-Fanbox