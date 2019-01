VEX spielen Groovecore. Ihr könnt euch darunter nichts vorstellen? Kein Problem, denn jetzt haben die Jungs eine erste Single aus ihrem neuen Album Golden Times veröffentlicht. Den Clip findet ihr hier:

Kurz umrissen erwartet euch eine kraftvolle Mischung aus Rock, Hardcore und Metal, welche auf gesamter Albumlänge einen explosiven Cocktail ergibt. Golden Times erscheint am 01.02.2019 via Boersma-Records!

Tracklist:

1. Sticks and stones

2. Golden times

3. Apes

4. Moments

5.Victims of ourselves

6.Kissing the devil

7.Grandma`s stories

8. Put up evidence

9. No ones calling louder than home

10. Till I`m a human again

11. For all the ones who are with us

Mehr zu VEX:

www.vexrocks.de

www.facebook.com/vexrocks

www.youtube.com/vexlikesex

