Vio-Lence: launchen Video zur Digitalsingle „California Uber Alles“

Am 20. August haben Vio-Lence mit California Uber Alles – einem Cover des Dead Kennedys Klassikers – eine neue Single veröffentlicht! Die Band hat kürzlich auch ein Video (Regie: Scott Kirkeeng) zu der Nummer abdreht, welches ihr euch hier ansehen könnt:

Vio-Lence dazu: „Als Musiker in der Thrash Metal-Szene der Bay Area halten es Vio-Lence für wichtig, den Sound zu preisen, der einen großen Einfluss auf den Thrash Metal hatte – und das war der Punkrock der Bay Area. In diesem Sinne zollen Vio-Lence Tribut an eine der einflussreichsten Bands dieser Szene – The Dead Kennedys – und ihren ikonischen Song California Uber Alles!“

Der Song California Uber Alles ist ein Song, den Vio-Lence schon seit einiger Zeit live spielen wollten. Da uns das in diesem Jahr nicht möglich sein wird und da die Fans seit 1994 keine Aufnahmen von Vio-Lence mehr gehört haben, haben wir beschlossen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ihn unseren Fans vorzustellen.

„Wir nahmen das Stück in unserem Probestudio mit unserer neuen Besetzung Phil Demmel, Perry Strickland, Christian Olde Wolbers, Bobby Gustafson und Sean Killian auf. Wir starteten das Aufnahmegerät und machten uns an die Arbeit. An einem Tag waren es etwa 95 Grad Fahrenheit, was uns motivierte, unsere Aufnahmen so zu machen, dass wir möglichst wenig Zeit zum Schwitzen hatten. Nachdem der Song im Kasten war, fuhr Christian nach Hause nach Venice und machte sich an die Arbeit, um die Aufnahme zu mischen und zu mastern. Wir sind uns alle einig, dass er einen großartigen Job gemacht hat, indem er dem Lied einen ausgezeichneten Klang verliehen hat, ohne den rohen Probenstudio-Sound zu verlieren, den wir beibehalten wollten.“

Nach der Aufnahme machte sich die Band an die Aufgabe, ein Video für den Song abzudrehen. Wir trafen uns mit Scott Kirkeeng, Senior Producer bei East Peak Media, um Ideen zu besprechen. Da Scott die Produktion leitete, Dan Brown den Schnitt übernahm und Tatiana Peavy für die Musikwiedergabe zuständig war, begann der Videodreh. Wir verbrachten den Tag mit Filmaufnahmen in The Back Lounge, einer Bar im Besitz von Phil und Marta Demmel.

„Der Drehort musste vertraulich behandelt werden, aus Angst davor, dass die kalifornische Geheimpolizei uns lebenslang einsperrt.“

Die Band lud 10 Freunde, darunter Chris Collins (der Typ, der die Helmkamera in dem Video World In A World trägt) und Familienmitglieder (darunter Seans Sohn Seamus) ein, sich als maskierte Zombie-Metal-Verrückte an dem Spaß zu beteiligen. Krankenschwester Marta „Demmon“ erschien, um der Band eine Aufnahme von Obee-D-Ence zu geben, die nachdrücklich abgelehnt wurde.

„Wir hatten eine großartige Zeit, das Video und den Song aufzunehmen und zu filmen, und wir hoffen, dass euch die Vio-Lence-Version von California Uber Alles gefällt!“

Ein wichtiger Teil der San Francisco Bay-Area Thrash Metal-Szene war und ist das Quintett Vio-lence. Das 1985 gegründete Quintett betrat diese Szene seinerzeit mit der Absicht, die aggressivste Band zu sein, die diese Szene zu bieten hatte. Sie lieferten stets eine vernichtende Live-Show mit bösartigen Mosh-Pits und ständigem Stage-Diving durch ihre treue Anhängerschaft und eine Non-Stop-Dosis Adrenalin, die von der Band geliefert wurde. Obwohl sie seit 2003 nicht mehr aufgetreten sind, spricht ihr hektischer Stil des Thrash-Metals immer noch Metal-Freaks auf der ganzen Welt an. Jetzt sind sie reformiert und zurück mit ihrer intensiven Live-Performance und ihrer hektischen Musik. Zu den Gründungsmitgliedern Perry Strickland (Schlagzeug), Sean Killian (Gesang) und Phil Demmel (Gitarre) gesellen sich die legendären Musiker Bobby Gustafson (Gitarre) und Christian Olde Wolbers (Bass), die eine formidable Fünf bilden, die bereit ist, die Welt an der Kehle zu packen. Derzeit schreiben sie an ihrem bisher brutalsten Material, das im Jahr 2021 bei Metal Blade Records erscheinen soll, und bereiten sich darauf vor, so viel globales Terrain wie möglich abzudecken. Seid bereit, die Gewalt kommt…