Voivod – Forgotten In Space

Artist: Voivod

Herkunft: Jonquière, Quebec, Kanada

Album: Forgotten In Space

Genre: Progressive Metal

Release: 29.07.2022

Label: BMG

Link: http://voivod.com

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Dennis “Snake” Belanger

Gitarre – Daniel “Chewy” Mongrain

Bass – Dominic “Rocky” Laroche

Schlagzeug – Michel “Away” Langevin

Alben:

Rrrröööaaarrr Killing Technology Dimension Hatröss Dimension Hatröss – The Demos No Speed Limit Weekend ?86 Chaosmongers – DVD

1982 nahm das Unheil seinen Lauf. Voivod wurden in Kanada gegründet, um einen progressiven Thrash Metal auf diverse Silberlinge zu pressen. Seit dem ersten Album ist Schlagzeuger Michel „Away“ Langevin an Bord, der noch immer fleißig die Felle gerbt. Aus Jonquière, Quebec drangen die Riffs der Musiker schnell um den Globus. Das Debüt War And Pain erschien bereits über Metal Blade Records, von dort aus ging es direkt zum legendären Noise Records Label. Die heutige Produktion greift genau diese Epoche auf, die wiederum von BMG Ende Juli in die CD- und Plattenregale der Musikstores gestellt wurde. In der Box befinden sich das zweite, dritte und vierte Studioalbum von Voivod und führen den Thrasher zurück in die wilden frühen Achtziger. Die Forgotten In Space CD-Version formt ein fünf CDs starkes Boxset, welches mit einer DVD und einem 20-seitiges Booklet aufgewertet wird.

Forgotten In Space setzt bewusst auf Bonusmaterial der raren Demos und Livealben, die DVD spuckt zudem die Minidoku aus und serviert das bisher unveröffentlichte Livekonzert. Die Grundsäule bilden die drei Studioalben Rrröööaaarrr, Killing Technology und Dimension Hatröss. Neben dem CD-Boxset gibt es auch eine Vinyl-Auflage, die mit coolen farbigen Platten punktet und den Käufer noch mit einem Korgüll The Exterminator USB-Stick umgarnt. Die USB-Beigabe beinhaltet alle Tracks vom Studioalbum plus Live & Demo Alben, die schnell auf eure Abspielmedien übertragen werden können. Neben dem progressiven Einschlag entstand der vermutlich erste Space Metal. So nennt Michel Langevin jedenfalls seit Killing Technology gerne die Kunst seiner Formation. Frech, wild, ohne Ketten zum Bändigen lassen Voivod Riffs ertönen, die bislang im Verborgenen lagen. Shows mit Celtic Frost brachten sie in aller Munde und schnell stieg in dieser wichtigen Phase das Interesse an der Band. Nach einer Tournee mit Possessed wurde 1988 Dimension Hatröss veröffentlicht. Dimension Hatröss – The Demos offenbart, welchen perversen Sound sie damals an den Tag legten. Ende der Achtziger, in denen der Extreme Metal entstand, haben die Amerikaner diesen unweigerlich mitgeformt. Mittendrin in der wichtigsten Phase das Album Dimension Hatröss, mit klirrenden Gitarren, morbiden Hooks und dem wahnsinnigen Frontmann Denis „Snake“ Belanger, der seit 2002 wieder zur Band gehört.