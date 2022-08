Belphegor: Video zum Titeltrack des aktuellen Albums „The Devils“

The Devils heißt das aktuelle Album von Belphegor. Den Titeltrack und gleichzeitigen Opener haben wir in unserem Review als „Wechselbad der Gefühle“ beschrieben. Im neuen Video zu The Devils werden diese Gefühle visualisiert und das sieht bizarr und gruselig aus. Belphegor eben. Bevor ihr euch das Video reinzieht, sagen wir NSFW und Triggerwarnung. Und nun hinab in den Abgrund.

Das Album The Devils haben wir übrigens mit saftigen 9,2 Punkten bewertet. Wenn ihr also noch nicht hineingehört habt, wird es höchste Zeit. Aktuell sind Belphegor auf Festivaltour und bringen die Teufel in den Pits zum Tanzen:

04.08. – GER – Wacken Open Air

14.08. – UK – Derbyshire, Bloodstock Festival

20.08. – FRA – St-Nolff, Motocultor Festival

26.08. – GER – Crispendorf – Wolfszeit Festival

27.08. – AUT – Gloggnitz, Metal Escalation Festival

23.09. – MEX – Monterrey, Mexico Metal Fest

22.10. – AUT – Linz, Wildstyle & Tattoo Messe

13.11. – FRA – Oignies, Tyrant Fest



