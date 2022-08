Wake Up Festival 2022 am 19. und 20. August 2022 auf dem Freizeitgelände in Linkenbach (Vorbericht)

Eventname: Wake Up Festival 2022

Bands: Cockpit Club, Königlich, Ragoody Orchestra, Betrayers Of Babylon, Thilo Distelkamp, KWESD, Real Big Peanuts, Synergy, Der Wahnsinn

Ort: Freizeitgelände, 56317 Linkenbach

Datum: 19.08.2022 – 20.08.2022

Kosten: Tagesticket: VVK: 10 €, AK: 15 €; Wochenendticket: VVK: 18 €, AK: 25 € (VVK jeweils bis zum 14.08.2022 – 23.59 Uhr), Camping & Caravan kostenfrei!

Genre: Punk, Punk Rock, Punk ’n‘ Polka, Ska, Swing, Soul und Reggae, Alternative Rock, Rock, Pop

Besucher: ca. 800

Veranstalter: „WUF“-Crew in Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Puderbach

Link: www.wakeupfestival.de

Die Veranstalter freuen sich nach zweijähriger Pause auf das Wake Up Festival 2022 am 19.08. und 20.08.2022 genauso wie die Fans!

Die WUF-Crew rockt wieder den Wald! In Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Puderbach wird den Besuchern auch 2022 wieder viel Musik für kleines Geld in freundschaftlicher und familiärer Atmosphäre geboten. In den vergangenen Jahren wurden am Festival-Wochenende bis zu 800 friedlich feiernde Musik- und Kulturbegeisterte am idyllischen Freizeitgelände in Linkenbach begrüßt! Nun geht es erstmals seit 2019 wieder los. Und das wie gewohnt für einen guten Zweck, denn die Gewinne werden in diesem Jahr wieder gespendet.

Los geht’s am Freitagabend mit der Punkrockcombo Cockpit Club aus Koblenz! Mit Königlich geht die Party mit einer energiegeladenen Cover-Mischung direkt in die zweite Runde. Im Anschluss werden die Kölner Jungs vom Ragoody Orchestra die Linkenbacher Bühne bespielen. Diese Combo begeistert ihre Fans mit Punk ’n‘ Polka und einer ragoody Bühnenshow. Betrayers Of Babylon aus Neuss schließen den Freitag mit einer Mischung aus Ska, Swing, Soul und Reggae. Wer tanzen will oder einfach nur Lust auf gute, handgemachte Musik mit besonderem Flair hat, muss diese Band beim WUF gesehen haben. Für alle, die danach immer noch tanzen können, gibt’s feinste Musik aus der Dose von DJ Markus und DJ Max Volume im Discozelt.

Der Samstag startet um 17:00 Uhr mit dem Solokünstler Thilo Distelkamp. Als zweite Band des Tages betreten die Jungs von KWESD die Bühne. Die fünf Musiker spielen Alternativ Rock mit russischen Texten. Mit Real Big Peanuts aus Bendorf tritt direkt im Anschluss eine Gruppe auf, die ihren Musikstil selbst als Skankrock bezeichnet.

Danach wird’s interessant: Der Künstler Pensen Paletti, auch bekannt als Teil der Combo Monsters Of Liedermaching und Das Pack, betritt mit seiner Bumm-Gitarre die Open Air Bühne in Linkenbach. Quasi eine One-Man-Show. Mit Synergy aus Andernach geht es dann stimmungsvoll weiter im Programm. Die ausdrucksstarke Performance von Frontfrau Leoni und die Rhythmusarbeit von Ausnahmedrummer Dominik bilden das Fundament, das den kraftvollen Rock/Pop-Mix des Quartetts auf direktem Wege ins Ohr und die Beine gehen lässt. Zum Abschluss des Festival-Wochenendes wird es dann noch mal verrückt. Der Wahnsinn ist das kapitalistisch, materialistische Punkrock-Duo aus dem Internet. Werther Wahnsinn mit Bass und Gesang und Phillip Steven Albright am Schlagzeug klingen zu zweit wie fünf. Magie? Effizientes Outsourcing ohne maschinelle Hilfsmittel! Wem das noch nicht genug Musik gewesen sein sollte, der kann erneut zur ausgewählten Musik der DJs im Discozelt in die Nacht (oder den Morgen) tanzen!

Der Erlös des Festivals wird auch in diesem Jahr wieder zu 100 % gespendet. Alle Einnahmen sowie gerne willkommene Spenden der Besucher gehen 2022 an die Kinderkrebshilfe in Gieleroth. Die WUF-Crew organisiert das Festival ehrenamtlich und sorgt mit immer mehr Helfern für ein unvergessliches Wochenende auf dem Freizeitgelände in Linkenbach.

Natürlich unterstützen wir die Kampagne „Refugees Welcome“, sagen nein zu Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Nazis. Wir freuen uns auf ein friedliches, familiäres Festival mit vielen Besuchern aller Nationalitäten, guter Laune, Spaß und zwei Abenden großartiger Musik!

Weitere Infos zum Festival:

Einlass: Freitag ab 18.00 Uhr; Samstag ab 17.00 Uhr

Tickets: VVK: 10 €, AK: 15 €; Wochenendticket: VVK: 18 €, AK: 25 € (VVK jeweils bis zum 14.08.2022 – 23.59 Uhr), Camping & Caravan kostenfrei!

Vorverkaufsstellen: Gaststätte Heydorsch in Puderbach, Bekleidung Chill in Hachenburg, Online auf www.wakeupfestival.de, persönlich bei allen WUF-Crewmitgliedern

Veranstalter: WUF-Crew in Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Puderbach

Infos, Videos und mehr: www.wakeupfestival.de