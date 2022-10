Voivod: veröffentlichen AI-Technologie-basierten Videoclip zu „Quest For Nothing“

Die kanadischen Sci-Fi-Metaller Voivod sind stolz darauf ihr neues Video zu ihrem Song Quest For Nothing von ihrem aktuellen Album Synchro Anarchy zu präsentieren.

Der Clip ist einer der ersten Videoclips, der mit KI-Technologie erstellt wurde. Produziert wurde er von Luc Leclerc / Above The Void (https://abovethevoid.com) und Voivods Schlagzeuger Michel „Away“ Langevin hat sich mit folgendem Kommentar dazu gemeldet: „Als vor ein paar Monaten AI Art im Internet auftauchte, fiel mir die Kinnlade runter. Als Luc Leclerc, der Webmaster von Voïvod, mir zeigte, was er mit der KI-Animation anstellen konnte, fiel meine Kinnlade in den Keller! Sein Video fängt die dystopische Seite der Musik und des Textes von Quest For Nothing perfekt ein. Haltet euch an eurem Sitz fest und genießt!“.

Seht euch den atemberaubenden Clip zu Quest For Nothing von Voivod hier an:

Voivod nähern sich den 40 ereignisreichen Jahren ihres Bestehens und freuen sich auf die Veröffentlichung der Ultraman – EP am 4. November 2022 über Century Media Records, die ihr aktuelles Synchro Anarchy-Album ergänzt und perfektes Timing für ihre bevorstehende Tournee als Special Guest von Opeth durch Europa bietet.

Die Ultraman – EP enthält eine originelle Hommage an das Thema der Ultraman-Fernsehserie sowie bisher unveröffentlichte Bonus-Live-Mitschnitte und ist sowohl als 12″-Vinyl-EP als auch als digitale EP mit folgendem Tracklisting erhältlich:

Voivod – Ultraman – EP / Vinyl (20:21) – Tracklisting:

A-Seite (08:45):

1. Ultraman – Opening Theme (Japanese & French [Urutoramanno UTA])

2. Ultraman – Victory Theme (Urutoramanno BGM)

3. Ultraman – Closing Theme (English [Urutoramanno UTA])

4. Ultraman – Opening Theme (Japanese [Urutoramanno UTA])

5. Ultraman – Victory Theme (Urutoramanno BGM)

6. Ultraman – Closing Theme (Japanese [Urutoramanno UTA])

7. Ultraman – Opening Theme (Instrumental [Urutoramanno UTA])

8. Ultraman – Victory Theme (Urutoramanno BGM)

9. Ultraman – Closing Theme (Instrumental [Urutoramanno UTA])

B-Seite (11:36):

1. Overreaction (Return To Morgöth – Live 2018)

2. Voïvod (Return To Morgöth – Live 2018)

Voivod – Ultraman – EP / Digital (14:31) – Tracklisting:

1. Ultraman – Opening Theme (Japanese & French [Urutoramanno UTA])

2. Ultraman – Victory Theme (Urutoramanno BGM)

3. Ultraman – Closing Theme (English [Urutoramanno UTA])

4. Overreaction (Return To Morgöth – Live 2018)

5. Voïvod (Return To Morgöth – Live 2018)

Die Ultraman-EP wird in den folgenden 180g-Vinyl-Editionen und Limitierungen erhältlich sein:

1.500x schwarzes Vinyl (über CM Distro/Webshop)

500x Transparentes Rotes Vinyl (Via CM Distro/Webshop) 500x Transparentes Vinyl (Via VOIVOD)

Der Vorverkauf der EP ist hier verfügbar: https://voivodband.lnk.to/Ultraman-EP

Mehr Infos zu Ultraman bekommt ihr hier:

Opeth + Voivod – Europatour 2022

Thu. 10.11.2022 Copenhagen (Denmark) – Grey Hall

Sat. 12.11.2022 Wiesbaden (Germany) – Schlachthof

Mon. 14.11.2022 Berlin (Germany) – Admiral Palast

Tue. 15.11.2022 Wuppertal (Germany) – Historische Posthalle

Wed. 16.11.2022 Paris (France) – Pleyel

Fri. 18.11.2022 London (UK) – Eventim Apolo

Sat. 19.11.2022 Utrecht (The Netherlands) – Tivoli Vredenburg Grote Zaal (Sold out!)

Sun. 20.11.2022 Utrecht (The Netherlands) – Tivoli Vredenburg Ronda

Mon. 21.11.2022 Zurich (Switzerland) – Komplex

Wed. 23.11.2022 Barcelona (Spain) – Razzamatazz

Thu. 24.11.2022 Bilbao (Spain) – Santana 27

Fri. 25.11.2022 Madrid (Spain) – La Riviera

Sat. 26.11.2022 Lisboa (Portugal) – Sala Tejo

Informationen zum Ticketverkauf findet ihr hier: http://opeth.com/tour-dates

Voivod live 2022:

Fri. 11.11.2022 Hamburg (Germany) – Indra + Liquid God

Mon. 28.11.2022 Athens (Greece) – Temple

Tue. 29.11.2022 Thessaloniki (Greece) – Eightball Club

Fri. 02.12.2022 Instanbul (Turkey) – Blind + Nekropsi

Tue. 06.12.2022 Mezzago (Italy) – Bloom

Wed. 07.12.2022 Cagliari (Italy) – CuevaRock

Thu. 08.12.2022 Rome (Italy) – Traffic Club

Fri. 09.12.2022 Bari (Italy) – Demodè Club

Voivod live 2023:

15-16.04.2023 Eindhoven (The Netherlands) – Effenaar / Prognosis Festival 22-23.04.2023 London (UK) – Indigo at the O2 / Prognosis Festival

Weitere Termine folgen in Kürze …

Voivod-Line-Up:

Daniel „Chewy“ Mongrain – Gitarre

Denis „Snake“ Belanger – Gesang

Michel „Away“ Langevin – Schlagzeug

Dominic „Rocky“ Laroche – Bass

Voivod online:

https://voivod.lnk.to/ForgottenInSpacePR

https://www.voivod.com/

https://www.facebook.com/Voivod