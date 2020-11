Volster: präsentieren ihr neues Video ´Hanging On´

Volster stehen für eine fulminante Mixtur aus Heavy Rock, AOR und Prog.

Hier gibt´s das brandneue Video zum Song Hanging On:

In dem Song geht es um den alltäglichen Kampf vieler Menschen, die den großen Teil ihrer Zeit damit verbringen, zu arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Manchmal macht einen diese harte Routine regelrecht depressiv, und das Leben fühlt sich bedeutungslos an. Aber gib nicht auf! Du weißt nie, ob um die Ecke nicht etwas Besseres auf Dich wartet!

Hanging On stammt von dem am 13.11. erscheinenden Album Arise und ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Das Video wurde produziert, gefilmt und geschnitten von JB Studio & Media: https://www.jbstudios.se/

Wie man es von Schweden generell schon fast gewöhnt ist, ist auch bei Volster das Qualitätslevel extrem hoch.

Die Band ist handwerklich äußerst beschlagen, hat ein Händchen für feinste Melodien und steckt durch seinen Enthusiasmus für klassisches Songwriting mit großen Refrains umgehend an.

Das Ergebnis ist ein Konglomerat aus britischem und amerikanischem Melodic Rock und natürlich skandinavischem Hitgespür und Finesse.

Hinzu kommen Texte über den gegenwärtigen Zustand der Welt, sodass Arise ein durchgehend stimmiges Package geworden ist. Bis zum Release werden drei Videoclips als Appetithappen folgen.

Lasst Euch begeistern!

Hier kann das Album vorbestellt werden:

