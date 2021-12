Schon wieder so ein Fund am Ende des Jahres in unserer Wühlkiste der liegen gebliebenen Veröffentlichungen. Dieses Mal erneut ein Griff in die schwarzen Fächer und das Album Wild North West von Vreid herausgezogen.

Erschienen ist es bereits Ende April dieses Jahres über Season Of Mist und dort erhältlich als CD, CD Digi Box (inklusive Wild North West – The Movie DVD, Patch und Wristband) und schwarzen Vinyl (limitiert auf 250 Stück).

Vreid sind die Nachfolgeband von Windir (1994 – 2004). Sie entstanden 2004 nach dem tragischen Tod von Terje ‚Valfar‘ Bakken. Im Januar 2004 machte Valfar einen Spaziergang zur Hütte seiner Familie, aber er kam nie an. Drei Tage später fand man seine Leiche im Sogndal-Tal. Valfar war in einen Schneesturm geraten und an Unterkühlung gestorben. Nach dem Tod ihres Frontmanns beschlossen die verbliebenen Mitglieder von Windir, sich aufzulösen. Aus dieser Asche erhoben sich einige Zeit später Vreid.

Wild North West ist das neunte Album der norwegischen Black ’n‘ Roller. Wild North West ist ein Konzeptalbum, das parallel zu einem Film aufgenommen wurde. In acht Kapiteln wird der Hörer mitgenommen auf eine Reise tief in die Berge, zu einem dunklen Ort, an dem die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen und der Tod nur einen Schritt hinter ihm ist.

Wild North West ist eine großartige Geschichte geworden, nicht nur in musikalischer Hinsicht. Käufer der Digi Box können sich auch von der visuellen Umsetzung überzeugen lassen.

Laut Gründer und Bassist Jarle Hváll Kvåle geht es in Wild North West um das Leben selbst und seinen ewigen Schatten: den Tod. Verarbeitet wurden eigene Geschichten und auch überlieferte, historische Erzählungen. So ist die Geschichte auf Wild North West eine Geschichte zwischen Realität und Fiktion.

Die musikalische Umsetzung ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Sehr inspirierter und perfekt gespielter melodischer Black ’n‘ Roll, einer Band, bei der man die Erfahrung quasi hört und auch die Einschläge der Jahre förmlich spürt. Acht intensive und stark angeschwärzte Songs können auf dem Album überzeugen.

Etwas ganz Besonderes ist der siebte Track Into The Mountains. Die Grundidee für diesen Track stammt gemeinsam von Bassist und Vreid-Gründer Jarle ‚Hváll‘ Kvåle und dem verstorbenen Terje ‚Valfar‘ Bakken aus dem Jahr 2002 (also noch zur Existenz von Windir). Inspiriert von dieser Grundidee stellte Hváll das Lied für dieses Album fertig und fügte die Original-Demo-Keyboard-Tracks aus dem Jahr 2002, damals von Valfar aufgenommen, hinzu. So wurde Valfar posthum noch ein Special Guest auf diesem Album.

Fans des schwarzen Rock und Metals: Lasst euch in das dunkle, kalte und wilde Universum der Norweger Vreid entführen! Ihr werdet es nicht bereuen. Aber habt Acht, die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen genauso wie die zwischen schwarzen Rock und Metal. Also habt Acht. Vreid haben mich mit diesem Album für sich gewonnen!

