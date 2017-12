Der W:O:A Adventskalender und das Jahr 2017 neigen sich dem Ende zu. De4r Veranstalter bedankt sich bei euch für all die tollen Konzerte und Momente, die wir gemeinsam erleben durften. Bereits jetzt freuen wir uns auf das Jahr 2018 und insbesondere natürlich das W:O:A 2018!

Zum Abschluss des Kalenders lassen wir es noch einmal krachen und bestätigen mehrere Bands für unsere Hauptbühnen. Aber auch nach dem Kalender wird es noch viele weitere Bands geben, die wir nach und nach dem Lineup hinzufügen werden.

Helloween – Pumpkins United

Die deutsche Power Metal Legende Helloween beehrt uns mit ihrer gefeierten Pumpkins United Tour! Unter dem Pumpkins United-Banner vereinen sich das aktuelle Lineup der Band und die ehemaligen Mitglieder Kai Hansen und Michael Kiske, um gemeinsam die größten Hits der Band spektakulär auf die Bühne zu bringen.

Als die ersten Anzeichen für diese Tour zu uns drangen, war uns sofort klar, dass wir die Pumkpins auf dem Heiligen Acker präsentieren wollen, nein müssen! Freut euch also mit uns auf unsterbliche Hits wie I Want Out oder Keeper of the Seven Keys. Und natürlich die neue Single Pumpkins United!

Ghost

Als Ghost 2011 erstmalig auf dem Wacken Open Air spielten, war bereits absehbar, dass die Band großes Potential hat. Welch gigantische Dimension sie nur sechs Jahre später erreichen sollte, hat aber vermutlich kaum jemand vorausgesehen! Die schwedische Heavy Metal Band mit ihren satanischen und doch verspielten Texten und den unverschämt eingängigen Melodien hat seitdem zwei neue Alben veröffentlicht. Beide waren absolute Volltreffer! Die sehenswerte Liste von Musikpreisen, die sogar einen Grammy enthält, sprich hier eine deutliche Sprache, die Massen an Fans sowieso.

Papa Emeritus 0 und seine Nameless Ghouls werden 2018 die „Harder“ Bühne in eine schwarze Messe der besonderen Art verwandeln. Wer sich vorab von den herausragenden Livequalitäten von Ghost überzeugen will, sollte sich die neuste Veröffentlichung der Band zu Gemüte führen: Ceremony and Devotion, das erste Livealbum der Band!

Steel Panther

Feel the Steel – die schrillen Glam Metal Abräumer von Steel Panther sind zurück in Wacken! Die Band hat dieses Jahr ihr neues Album Lower the Bar veröffentlicht und sich damit in diversen Ländern hoch in den Charts platzieren können. Der derbe und anzügliche Humor trifft natürlich auch auf dem neusten Werk wieder voll ins Schwarze und wie immer werden sich daran die Geister scheiden. Aber wer sich darauf einlässt, wird mit ihnen in Wacken eine der unterhaltsamsten Shows überhaupt erleben – versprochen!

Cannibal Corpse

New Yorker Death Metal hat immer Saison und wir freuen uns daher über die Rückkehr des Corpsegrinders und seiner Kameraden. Die Band hat im November ihr 14. Studioalbum „Red Before Black“ veröffentlicht und zeigt sich auf diesem gewohnt angriffslustig. Manch Kritiker hält es gar für eines der besten der Bandgeschichte! Die Vorzeichen für ein grandioses Konzert auf dem W:O:A 2018 stehen also mehr als gut.

