Am heutigen 14. Dezember wartet einmal mehr ein buntes Paket auf euch!

Hate Squad

Die deutschen Thrasher von Hate Squad werden erneut das W:O:A zerlegen! Zum dritten Mal sind die Hannoveraner bei uns zu Gast um uns ihre ureigene Mischung aus Thrash Metal mit Death Metal und Hardcore Einflüssen näher zu bringen.

Alfahanne

Beißender Rock’n’Roll, gepaart mit fiesen Black Metal Anleihen – Alfahanne geben Vollgas! Seit 2010 sind die Schweden aktiv um finstere Herzen im Sturm zu erobern. Ihr drittes Album „Det Nya Svarta“ wurde im April dieses Jahres veröffentlicht und zeigt auf 9 Songs, wo der düstere Hammer hängt.

Fischer-Z

Die britische New Wave Legende Fischer-Z kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die 1977 gegründete Band ging mit so unterschiedlichen Künstlern wie den Dire Straits und Bob Marley auf Tour, verkaufte mehr als zwei Millionen Platten und spielte über 3000 Konzerte. Sie sind Pioniere des Post Punks und wir freuen uns auf ihre Hits wie „Battalions Of Strangers“ oder „Cruise Missiles„.

