Hymnen für die Betrunkenen haben sie im Gepäck – immer und überall! Die Rede ist natürlich von Deutschlands bestem Alk-Thrash-Quartett TANKARD, die 2018 zu Gast sein werden!

Die Kollegen mit den besten Coverartworks im Thrash-Bereich werden auch im Sommer 2018 in Dinkelsbühl wieder zu Höchstform auflaufen und alle Thrash-Maniacs mit ihrem Hitrepertoire bestens zu unterhalten wissen. Dass hierbei die ein oder andere Gerstenkaltschale im Laufe der Show geleert werden wird – vor und auf der Bühne versteht sich – dürfte vollkommen logisch sein, schließlich missionieren TANKARD nicht nur im Namen des Thrash Metal sondern auch des deutschen Bieres. Na dann Prost und hoch die Humpen!

Eigentlich ist es ein Phänomen, welches Standing Tuomas Saukkonen beim SUMMER BREEZE-Publikum innehat, doch hört man sich durch die Alben seiner Band ist klar, weshalb das so ist: WOLFHEART spielen diesen unfassbar tollen melancholischen Melodic Death Metal, den nur die Finnen so richtig hinbekommen.

So reihen sich WOLFHEART längst in die Riege der großen finnischen Melo-Bands ein und an diesem Erfolg ist das SUMMER BREEZE-Publikum nicht ganz unbeteiligt. Ihr wart es, die die Band als sie vertragslos waren, von Anfang an unterstützt und abgefeiert habt, so dass die Medien und Business-Menschen auf Tuomas und seine Jungs aufmerksam wurden! Logisch, dass Euch Tuomas diese Treue, Unterstützung und diesen Respekt mit einer weiteren Show zurückzahlen möchte – mit einer Show, die brandneue Stücke des im Herbst 2018 erscheinenden Albums enthalten wird. Wir freuen uns auf WOLFHEART und ihre großartigen Kompositionen, Ihr hoffentlich auch!

