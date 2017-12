Am heutigen Nikolaustag lässt der Veranstalter sich nicht lumpen und präsentieren vier spannende Bands für das kommende Wacken Open Air! Bis auf eine Band sind diese alle erstmalig in Wacken mit dabei. Vorhang auf für:

Wintersun

Die finnischen Meister des epischen Melodic Death Metals waren bislang nur einmal im Jahre 2006 beim Wacken zu Gast – nun wird es Zeit für Runde zwei! Nachdem es einige Jahre lang ruhig im Band war, gab es dieses Jahr viele Neuigkeiten aus dem Hause Wintersun zu vermelden: Finanziert durch eine Crowdfunding-Kampagne erschient das dritte Studioalbum The Forest Seasons, welches an die Großtaten der ersten beiden Alben scheinbar spielerlisch anknüpfen kann. Geplant sind weitere Kampagnen, neue Alben und natürlich auch grandiose Konzerte!

Blues Pills

Dass die Blues Pills es bislang noch nicht nach Wacken geschafft haben findet der Veranstalter selbst auch ein bisschen merkwürdig – aber nun ist es soweit! Die Schweden haben die Szene nachhaltig durchgewirbelt und eine neue Retro-Welle mit angestoßen. Bereits die ersten beiden Alben der Band konnten sich in den Top 10 der deutschen Albumcharts platzieren und es regnete Awards und Lob von allen Seiten.

Converge

Mit Converge präsentieren sie euch eine der Bands, die als Erfinder des Metalcores gelten! Seit 1990 machen die Amerikaner die Bühnen unsicher und viele moderne Bands nennen die Band als wichtigen Einfluss für ihren eigenen Style. Mit The Dusk in Us erschien dieses Jahr das 9. Album der Band, welches mit einem Metacritic Score von glatten 90 Punkten für Aufsehen sorgte – was hinter dem fantastischen Durchschnittswert steht, könnt ihr dann nächstes Jahr bei uns beurteilen!

Gaahls Wyrd

Der norwegische Black Metal Mastermind Gaahl kehr endlich zurück nach Wacken! Gaahls Wyrd heißt sein neues Projekt und live gab er unter diesem Namen mit seinen Mitstreitern bislang Material seiner alten Bands Trelldom, Gorgoroth und God Seed zum Besten. Neue Songs sind aber bereits geplant. Willkommen zurück in Wacken!

