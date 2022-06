Wacken Open Air 2022: gestern neue Bands bestätigt – darunter „Die Höhner“

Das Wacken Open Air 2022 steht in den Startlöchern. In wenigen Wochen werden wieder zehntausende Fans gemeinsam auf dem Holy Ground rocken! Neu mit von der Partie sind 22 Bands, die heute für das Line-Up der Metal-Party des Jahres angekündigt worden sind.

Allen voran die mächtigen Powerwolf, die eine würdige Metal-Messe zelebrieren werden! Mit dabei sind außerdem die Gothic Novel Rocker ASP, Life Of Agony als eine der wichtigsten Alternative Metal-Bands der Welt, die Deutschpunk-Legenden Slime, Ann Wilson, ihres Zeichens Sängerin von Heart und damit Mitglied der Rock’n’Roll Hall Of Fame.



Weiter geht es mit Vended, Mittelalter-Metal von Corvus Corax Era Metallum, Satan mit Metal klassischer britischer Machart und die finnischen ESC Teilnehmer Blind Channel. Dazu gesellen sich Torfrock, die Thrasher Space Chaser und Insanity Alert, Death Metal von Blood Incantation, The Spirit als Black Metal-Fraktion und Manntra mit kroatischem Folk Metal, Gwendydd aus Bulgarien und die Hamburger Hard Rocker Hardbone.



Last but not least dürfen an dieser Stelle nicht fehlen: Die Rückkehr des großen Mambo Kurt, die legendären Wacken Firefighters, Mutz, 5th Avenue sowie Acoustic Steel.



Und dann wäre da noch eine Gruppe, die vermutlich niemand auf dem Wacken Open Air erwarten würde: Höhner machen sich auf den Weg von Kölle nach Wacken!



Wacken Open Air-Mitgründer Holger Hübner zu dieser außergewöhnlichen Kombi: „Höhner-Sänger Henning Krautmacher und ich saßen kürzlich nach einer Veranstaltung am Kalkberg in Bad Segeberg gemeinsam am Tresen. Wir sprachen darüber, dass er nur noch dieses Jahr Teil der Band ist und witzelten darüber, dass zu einem solchen Abschied ein kleiner Auftritt in Wacken gut passen würde. Ein paar Schnäpse später dachten wir uns: das machen wir wirklich! Nun fühlen wir uns geehrt, das Schaffen dieser Legende der deutschen Musik-Szene auf diese Weise würdigen zu können – eine Schnapsidee im besten Sinne. So eine, wie es damals auch die Gründung des W:O:A war!“



Sein Kompagnon Thomas Jensen ergänzt: „Wir freuen uns sehr, eine ordentliche Ladung weiterer Bands für jeden Musikgeschmack präsentieren zu dürfen! Von Power Metal über Thrash, Black und Death hin zu Deutschpunk ist für alle etwas dabei. Da steigt die Vorfreude auf jede Menge Live-Musik nach zwei Jahren unfreiwilliger Stille in Wacken doch glatt nochmal mehr!“



Das Wacken Open Air 2022 findet von 04.08. bis 06.08.2022 statt. Der optionale Zusatztag Wacken Wednesday feiert mit einem hochwertigem Programm dieses Jahr am 03.08. seine Premiere. Für alle W:O:A-Ticketbesitzer*innen gibt es noch einige wenige Karten im Vorverkauf.