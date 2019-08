War Of Ages: veröffentlichen neue Single ‚Wrath‘

Die aus Pennsylvania stammende US-Metalcore band War Of Ages hat ihre neue Single ‚Wrath‘ veröffentlicht. Die Band kommentiert: „Violence as a result of anger is a huge issue we wanted to bring awareness to. We are creatures of choice, we can choose to let our anger dictate our future, or we can embrace it and use it to show Christ’s love and how it heals. Wrath is a song written to build up and encourage generations of leaders to grow in love, honor and integrity though humility.“

Hier geht es zum offiziellen YT Link: youtube.com/watch?v=XBXpeek-L2o

‚Wrath‘ bei Spotify anhören: open.spotify.com/track/6t3A8RImzzYC87uUK9UhR9?si=06embjWyTvy_Y4Bv0YFAbA

Die charterprobten Amerikaner legen mit „Void“ einen echten Prachtbrocken vor: brutal, melodisch, leidenschaftlich, ausgefeilt und von Gitarrist Jack Daniels (sic!) mit einem hammerharten und dennoch perfekt transparenten Sound versehen, stehen die Zeichen für die Gang aus Erie, PA, definitiv auf Sturm!

Die durch und durch authentischen Lyrics sind eine zusätzliche Dimension eines Albums, das in Sachen Handwerk UND Herzblut 2019 ganz weit vorn mitspielt.

Kommentare

Kommentare