Am 23. November 2018 erscheint das neue Warpath Album Filthy Bastard Culture – die erste digitale Single mit dem eindeutigen Titel F.U. gewährt einen ersten Ausblick auf das, was euch auf dem neuen Album erwartet!

Das Video zur Single gibt es hier.

Frontmann Dirk „Dicker“ Weiss hat zum Song folgendes zu sagen: „I made my life, I live my dreams!“

Das Album wurde von Eike O. Freese in den Hamburger Chameleon Studios gemischt und gemastert, um das Albumartwork kümmerte sich Chris Hergt. Das Album ist hier vorbestellbar und wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich sein.

Warpath – Filthy Bastard Culture

CD Digipak

01. The World Beyond (Intro)

02. Unbroken Soul

03. Back To Zero

04. Filthy Bastard Culture

05. Believe In Me

06. Into The Dark

07. Killing Fields

08. Below The Surface

09. F.U.

10. Violent Starr

11. Slow Motion Violence

12. St. Nihil

13. Nebelkrähe (Digipak Bonus)

14. For The First Time (Digipak Bonus)

Vinyl LP

Side 1

01. The World Beyond

02. Unbroken Soul

03. Back To Zero

04. Filthy Bastard Culture

05. Believe In Me

06. Into The Dark

Side 2

01. Killing Fields

02. Below The Surface

03. F.U.

04. Violent Starr

05. St. Nihil

WARPATH Live

10.11.2018 DE Hamburg – headCRASH

13.07.2019 DE Treffurt OT Falken – Sportplatz Treffurt OT Falken (Los Krachos Benefiz Open Air)

https://www.warpath-germany.com

https://www.facebook.com/WarpathHamburg

https://www.youtube.com/channel/UCAoIWGU9y54PSoCD9P-ZcJw

https://www.instagram.com/warpath_germany

https://spoti.fi/2pj8BRD

Kommentare

Kommentare