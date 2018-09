We Hunt Buffalo: mit neuem Lyric Video zu ‚The Giant’s Causeway‘

Die Fuzz-/Heavy Psychedelic Rocker von WE HUNT BUFFALO präsentieren bei ROCK HARD ein neues Lyric Video zu ihrem Hit The Giant’s Causeway:

https://bit.ly/2De0xuY

Der Song stammt aus ihrem bald erscheinenden Album ‚Head Smashed In‘, das am 26.10. über Fuzzorama/Soulfood kommt.

Die Band kommentiert: „‚The Giant’s Causeway‘ sticht aus dem Rest der Songs auf „Head Smashed In“ heraus. Die ganze Dynamik der Band ist hier in einen Song gebannt. Wir haben sanfte melodische Momente, tippelnde Gitarren-Tape-Echos, einige komplizierte Gitarrenriffs und schließlich die Höhepunkte, zu denen man verdammt gut die Haare schütteln kann. Thematisch basiert der Song auf dem irischen Volksmärchen des Riesen Finn MacCool, der einen Weg zwischen Irland und Schottland baut. Finn trifft einen noch größeren Riesen, der ihn bekämpfen will, aber er trickst ihn aus, so dass er sich schließlich doch zurückzieht.“

Vorab ist bereits Heavy Low erschienen:

