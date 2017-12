Der brandneue Clip mit dem Titel Lucid wird gerade bei den Kollegen vom Eclipsed Magazine präsentiert.

Lucid stammt vom am 9.2.2018 erscheinenden Album Killing Tongue, das über Heavy Psych Sounds/Cargo erscheint.

Hier der coole Clip: https://www.eclipsed.de/aktuell/media/trackpremiere-wedge-killing-tongue

Die Band dazu:

Lucid beschreibt einen bestimmten Zustand des Träumens, in welchem man sich der Tatsache bewusst ist, dass man träumt. In Deutsch sagt man dazu Klartraum; um diese Methode anwenden zu gönnen bedarf es eines ausführlichen Trainings. Sobald man die Technik gemeistert hat, ist im Traum alles möglich… was sehr psychedelisch oder angsteinflößend etc. sein kann, je nach persönlicher Situation und individueller Motivation.