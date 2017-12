Am 9. Juni 2018 trifft sich die deutsche Modern Metal-Szene in Köln zum RheinRiot, um die Live Music Hall in einen gigantischen Moshpit zu verwandeln. Mit Emil Bulls, Annisokay und Walking Dead On Broadway sind bereits drei Bands fürs das Indoor-Festival bestätigt, eine weitere folgt. Nach den Konzerten feiern die Fans auf der Aftershow-Party weiter, wenn es dann heißt: Wacken Open Air meets Rockgarden!

Köln, 13. Dezember 2017 – Das RheinRiot geht in die dritte Runde. Nachdem die ersten beiden Ausgaben jeweils im Anschluss an das legendäre Metal-Festival in Wacken im August stattfanden, wird das RheinRiot 2018 vorab zum Treffpunkt für Freunde amtlicher Gitarren. Im Fokus stehen diesmal Bands, die modernen Metal in seinen verschiedensten Facetten repräsentieren.

Die Emil Bulls aus München gehören seit über 20 Jahren zur Speerspitze der deutschen Szene und bleiben mit ihrem aktuellen Album Kill Your Demons weiter auf Erfolgskurs. Unzählige ausverkaufte Konzerte – unter anderem auch in der Live Music Hall – sprechen für sich. Annisokay aus Sachsen vermischen Hardcore, Metal und Rock mit poppiger Note zu ihrem ganz eigenen Stil und konnten so im Laufe ihrer zehnjährigen Karriere unzählige Fans um sich scharen. Für 2018 versprechen sie Großes, ihr Auftritt beim RheinRiot wird dazugehören. Mit Walking Dead On Broadway steht außerdem Deathcore auf dem Programm – ungezähmt, versiert und brutal. Die Band aus Leipzig hat jüngst einen Sängerwechsel verkündet und ist nun bereit, wieder in die Vollen zu gehen.

Das ist noch lange nicht alles, was das RheinRiot am 9. Juni 2018 zu bieten haben wird: Ein zusätzlicher Act wird in Kürze bekanntgegeben, außerdem dürfen sich die Besucher schon jetzt auf eine ausschweifende Feier im Anschluss an die Live-Konzerte freuen. Auf der offiziellen Aftershow-Party trifft der Rockgarden, Kölns größte Alternative-Party, auf das Wacken Open Air, das Metal-Mekka in Schleswig-Holstein. Gute Musik und heisere Kehlen sind also vorprogrammiert.

Karten für das RheinRiot 2018 (inkl. Aftershow-Party) sind ab jetzt für 32 € zzgl. Gebühren bei Metaltix und Eventim erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei Facebook.

Kommentare

Kommentare