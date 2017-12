Dong Open Air: Vorverkauf startet am Sonntag (17. Dezember 2017)

Am kommenden Sonntag, den 17. Dezember, startet um 12 Uhr mittags der Vorverkauf für das 18. Dong Open Air. Die günstigen Early-Bird-Tickets zum Festival mit atemberaubender Aussicht wird es wie gewohnt im Dong Onlineshop geben – so lange der Vorrat reicht.

Pünktlich zum VVK-Start habt ihr auch die Gelegenheit, durch’s Schlüsselloch einen Blick auf die ersten Bands zu erhaschen. Also schon ein Bisschen Bescherung am 3. Advent. 😉 Und so richtig festlich wird’s dann vom 12. bis 14. Juli auf dem Mount Moshmore.

