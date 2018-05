Nachdem Spukfürst Wednesday 13 in seiner Gruft überwintert hatte, kehrt er nun zurück nach Europa, um sein im Juni erschienenes Album Condolences sowie zahlreiche Klassiker aus seiner über 20-jährigen Karriere noch einmal auf die europäischen Bühnen zu bringen – diesmal gemeinsam mit den Industrial-Veteranen von Combichrist. Die 18-Daten-starke Tour startet für Wednesday 13 im Leipziger Hellraiser und gipfelt auf dem britischen Bloodstock Open Air. Heute enthüllt die Band einen Tourtrailer, um sicher zu gehen, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr mutig genug seid. Freut euch auf Blut, Fledermäuse und Horror und schaut den Clip hier:

Fangt Wednesday 13 auf den folgenden Shows hier in Europa ab:

mit Combichrist + Support

22.07. DE Leipzig Hellraiser

23.07. DE München Technikum

24.07. AT Graz Explosiv

25.07. HU Budapest A38

26.07. PL Wroclaw Zaklete Rewiry

27.07. DE Dresden Beatpol

28.07. PL Warschau Proxima

29.07. DE Berlin Columbia Theater

30.07. DE Hamburg Logo

31.07. DE Nürnberg Hirsch

01.08. DE Saarbrücken Garage

02.08. DE Frankfurt Batschkapp

03.08. DE Oberhausen Kulttempel

04.08. DE Siegburg Kubana

05.08. NL Rotterdamm Maasilo

07.08. IRE Dublin Tivoli

08.08. IRE Belfast Limelight

09.08. SCT Glasgow Garage

10.08. UK Derbyshire Bloodstock Open Air

mit Combichrist, Night Club, Prison, Death Valley High

18.05. USA Pomona, CA – The Glass House

19.05. USA Sacramento, CA – Holy Diver

20.05. USA San Francisco, CA – Slim‘s

22.05. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

23.05. USA Seattle, WA – Studio Seven

25.05. USA Salt Lake City, UT – The Complex

26.05. USA Denver, CO – Oriental Theater

29.05. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

31.05. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

01.06. USA Flint, MI – The Machine Shop Concert Lounge

02.06. USA Cleveland, OH – Grog Shop

03.06. USA Pittsburgh, PA – Rex Theater

05.06. USA Rochester, NY – The Montage Music Hall

07.06. USA Baltimore, MD – Soundstage

08.06. USA New York, NY – Gramercy Theatre

09.06. USA Philadelphia, PA – Trocadero Theatre

10.06. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

12.06. USA Richmond, VA – The Canal Club

13.06. USA Greensboro, NC – Arizona Pete’s

14.06. USA Spartanburg, SC – Ground Zero Night Club

15.06. USA Atlanta, GA – Masquerade

16.06. USA Ft. Lauderdale, FL – Culture Room

17.06. USA Tampa, FL – The Brass Mug

19.06. USA Orlando, FL – Sound Bar

20.06. USA Jacksonville, FL – Mavericks Live

21.06. USA New Orleans, LA – House of Blues

22.06. USA Austin, TX – Elysium

23.06. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

24.06. USA Dallas, TX – Gas Monkey Live!

26.06. USA Albuquerque, NM – El Rey Theater

27.06. USA Mesa, AZ – Club Red

28.06. USA Las Vegas, NV – Beauty Bar

29.06. USA San Diego, CA – Brick by Brick

30.06. USA Los Angeles, CA – Regent Theater

Sind Euch die letzten Wednesday 13 Clips durch die Klauen gegangen? Hier könnt Ihr alles nachholen:

Cadaverous Offizielles Musikvideo: https://youtu.be/vqnVqmeSVpI

Condolences Official music video: https://www.youtube.com/watch?v=oPK8tunmNRc

Blood Sick Offizielles Musikvideo: https://youtu.be/Avtk3Z1UXvQ

What The Night Brings Offizielles Musikvideo: https://youtu.be/3RpiIZfmBb4

Cruel To You offizielles Lyricvideo: https://youtu.be/8-Pzkt91lYI

Sichert Euch das aktuelle Album Condolences in unserem Shop.

Weitere Infos:

www.officialwednesday13.com

www.facebook.com/officialwednesday13

www.twitter.com/officialwed13

Kommentare

Kommentare