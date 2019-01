Liebe Motorsportfans, liebe Werner-Fans,

die Anmeldungen zu den einzelnen Rennklassen auf dem Werner Rennen 2019 sind gestartet.

Vom 29. August bis zum 1. September 2019 wird es in ganz Hartenholm wieder ordentlich kesseln: Die Besucher können sich auf einen bunten Mix verschiedener Klassen und spannende Rennen freuen. Auch in diesem Jahr sind wieder 50 Klassen verteilt auf acht Rennserien und vier Rennstrecken vertreten. An den vier Renntagen gehen ca. 1.100 Fahrzeuge mit 3.000 teilnehmenden Fahrern und Mechanikern an den Start.

Auf den vier Rennstrecken, dem Dirt Track, Flat Track, Drag Race und Fun Track, wird es Donnerstag – Samstag von 9:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr und Sonntag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr spannende Wettkämpfe in den verschiedenen Klassen geben.

Anmeldungen können noch bis zum 1. Mai 2019 getätigt werden unter: https://rennanmeldung.werner-rennen.de

Weitere Infos zu den Rennklassen sowie Fotomaterial findet ihr hier: http://www.loerke-pr.com/de/news/-volles-roaeaeaer-–-motorsport-vom-feinsten-auf-dem-werner-rennen-2019/

Lassen wir es wieder kesseln!

