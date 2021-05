White Heat: Trailer zu „White Heat“ veröffentlicht

Als Appetizer veröffentlicht das Label Pure Steel Records vorab von White Heat einen neuen Trailer für das Album White Heat. Das Album wird offiziell am 28. Mai 2021 veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. Mai 2020. Das Album wird in einer limitierten Auflage von 555 Exemplaren (handnummeriert), 4 Bonustracks, Zertifikat und Hologramm erscheinen.

Der Trailer beinhaltet kurze Ausschnitte aus den Songs:

1. Calling

2. In Need Of Ya

3. Babbling Wind

4. Keep Cool Girl

Im Trailer sind die Original Songs mit Bildern der ursprünglichen Bandmitglieder und später die remasterten Songs mit Bandpics des neuen LINE-UP zu hören und zu sehen.