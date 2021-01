White Void: veröffentlichen „This Apocalypse Is For You“ Single & Video

Die eklektische Hard-Rock.Band White Void ist stolz, heute mit This Apokalypse Is For You die zweite Single ihres anstehenden Debütalbums Anti präsentieren zu können. Das Album erscheint am 12. März 2021.

Wie schon sein Vorgänger, wird auch dieser Song von einem stylischen Musikvideo begleitet, nur ist die Bildsprache diesmal wesentlich surrealer und symbolbehaftet.

Das Musikvideo von This Apokalypse Is For You gibt es hier:

Frontman Lars Nedland sagt über den Song:

„Das Absurde kann niemals endgültig akzeptiert werden. Es erfordert ständige Konfrontation, ununterbrochenes Aufbegehren. Wenn ihr es nicht schafft, zu rebellieren, ‚ist diese Apokalypse für euch‘! Dies ist ein Song über Krisen. Es ist auch ein Song, der Boogie in eure Leben bringen soll. Denn jeder braucht doch Boogie. Das Video haben Animations-Zauberer Joakim Storsve und Editor Daniel Øverland wunderschön hinbekommen. Es ist vom Ölgemälde Adrift von Jeremy Geddes ínspiriert, das unserem Debütalbum auch als Cover dient. Viel Spaß mit dem Aufruhr, den Kosmonauten und dem Boogie.“

