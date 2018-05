Die Epic Metaller Wintersun haben kürzlich einige „By Request“-Shows in Finnland gespielt. Für diese konnten jeweils die Fans die Setlist bestimmen. Da diese Idee enorm gut angekommen ist, freut sich die Band, heute fünf weitere Shows dieser Art für August und November ankündigen zu können – dieses Mal jedoch außerhalb ihres Heimatlandes (Österreich, Deutschland und Holland)! Alle Termine findet Ihr unten.

Die Band erklärt das Vorgehen bzgl. der kommenden „By Request“-Shows:

„Für jede Show gibt es eine separate Umfrage, bei der aus allen Songs unserer bisherigen drei Alben gewählt werden kann. Befolgt bitte folgende Schritt, damit das Ganze funktioniert:

– Begebt euch zum entsprechenden Facebook-Event (s.u.).

– Stimmt bitte nur ab, wenn Ihr wirklich zu einer der Shows gehen wollt.

– Pro Song, den Ihr gerne hören würdet, habt Ihr eine Stimme.

– Wählt max. zehn Songs.“

23.08. A Wien – Szene

24.08. D München – Backstage

03.11. NL Amersfoort – Fluor

04.11. D Bochum – Matrix

05.11. D Aschaffenburg – Colos-Saal

