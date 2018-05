Die Epic Death-/Black Metaller Bleeding Gods, die erst kürzlich ihren neuesten Zuwachs am Keyboard, David Gutierrez Rojas (Kingfisher Sky, Misanthropia), sowie einige Shows durch Japan ankündigten (s. unten), verkünden heute stolz weitere Live-Termine! Für insgesamt vier Shows werden die Niederländer ihre Labelkollegen Belphegor und Melechesh in Deutschland, den UK und den Niederlanden auf ihrer kommenden Europa-Tour unterstützen, mit dabei werden auch Commander sein. Außerdem wurden De Profundis vom diabolischen Death/Black Metal-Kommando Belphegor als Support für den zweiten Teil der Tour bestätigt.

Belphegor – Summer Totenritual Crusade

w/ Melechesh

15.06. NL Groningen – Vera*^

16.06. D Osnabrück – Bastard Club*^

17.06. NL Amstelveen – P60*^

18.06. UK London – The Dome*^

21.06. CH St. Maurice – Le Manoir°

22.06. CH Winterthur – Gaswerk°

23.06. I San Donà di Piave – Revolver°

24.06. I Rome – Traffic Live Club°

25.06. I Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club°

27.06. H Budapest – Blue Hell°

28.06. SK Bratislava – Randal Club°

29.06. PL Katowice – Mega Club°

30.06. PL Poznań – u Bazyla°

*w/ Bleeding Gods

^w/ Commander

°w/ De Profundis

Weitere kommende Live-Termine von Bleeding Gods:

w/ Shinigami

25.05. J Tokyo – Live Freak

26.05. J Machina – Club Classix

27.07. SLO Tolmin – Metaldays

Live Impressions #1: https://youtu.be/3qZjdfr7oLc

Live Impressions #2: https://youtu.be/u1tqytTSv4Q

Bookings: info@theflamingarts.eu | http://www.theflamingarts.eu/

Holt Euch hier Euer Exemplar des aktuellen Albums Dodekathlon.

Das Album wurde von Pitch Note Productions im Hal 5 Studio aufgenommen. Gemixt und gemastert wurde im Soundlodge Studio. Das Coverartwork (s. Bild oben) stammt von Dimitris Tzortzis von Immensa Artis.

Mehr zu Dodekathlon:

From Feast To Beast [MUSIC VIDEO]: https://youtu.be/bakhuYIHAfo

From Feast To Beast [MAKING OF]: https://youtu.be/nLYxA5BGYQs

Tripled Anger [LYRIC VIDEO]: https://youtu.be/sVEpzC9XtlM

Tripled Anger [DRUM VIDEO]: https://youtu.be/yQGZ1OWyURc

Beloved By Artemis [LYRIC VIDEO]: https://youtu.be/iKkduGV0GDo

Beloved By Artemis [PLAYTHROUGH]: https://youtu.be/Di4U7Hf5TDI

Trailer #1 – about the concept: https://youtu.be/wKJNvVS7X5c

Trailer #2 – about the artwork: https://youtu.be/plEsjuqUsUA

Trailer #3 – about the music: https://youtu.be/64BEJ3Wq_E0

Trailer #4 – about the constellation: https://youtu.be/5Q2em6GFYMs

Track-By-Track #1: https://youtu.be/lzYcTOyIYvY

Track-By-Track #2: https://youtu.be/ITXmeefvMTo

Track-By-Track #3: https://youtu.be/l655EoT6OJk

Bleeding Gods sind:

Mark Huisman – Vocals

Ramon Ploeg – Gitarre

Rutger van Noordenburg – Gitarre

David Gutierrez Rojas – Keyboard

Gea Mulder – Bass

Daan Klemann – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.bleedinggods.net

www.facebook.com/bleedinggods

www.nuclearblast.de/suche/bleedinggods

