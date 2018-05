Kult: kündigen neues Album an

Kult: kündigen neues Album an

Die italienischen Black Metaller Kult haben fünf Jahre nach ihrem letzten Album Unleashed From Dismal Light ihr drittes Werk angekündigt. The Eternal Darkness I Adore wird am 14. September 2018 erneut bei Folter Records erscheinen und neun brandneue Songs enthalten. Kult haben nach eigenen Angaben ihren Stil noch weiter verfeinert und erneut eine finstere, hasserfüllte, aber gleichzeitig dichte Atmosphäre zu erschaffen. Hier schon einmal das Albumcover.

Line-Up:

Tumulash – Vocals

Kacele – Guitars & music

D.White – Bass

Thorns – Drums

Kommentare

Kommentare