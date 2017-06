Die finnischen Epic Metaller Wintersun stehen kurz davor, ihr lange erwartetes drittes Studioalbum The Forest Seasons am 21. Juli via Nuclear Blast zu veröffentlichen. Des Weiteren wird das Live-Album Wintersun live @ Tuska Festival 2013 am selben Tag auf Vinyl erscheinen. In Erwartung dieser Platte hat die Band heute ein Gitarren-Playthrough zu Awaken From The Dark Slumber (Spring) online gestellt. Begebt Euch auf YouTube, um zu sehen, wie Teemu einen Ausschnitt des Songs zum Besten gibt:

Kommentare

Kommentare