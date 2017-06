Michael Schenker ist einer der bedeutendsten Rockgitarristen der Musikgeschichte. Mit seinem charakteristischen Gitarrenspiel verzaubert der Saitenhexer seit den Siebzigerjahren die Rockgemeinde, des Weiteren prägte er Scorpions-Klassiker wie Lovedrive, Coast To Coastoder Holiday und setzte sich mit seiner anschließenden Zeit bei UFO und Hits wie Doctor Doctor und Rock Bottom selbst ein Denkmal.

1979 beschloss das German Wunderkind schließlich, fortan sein eigener Chef zu sein, gründete die Michael Schenker Group, kurz: M.S.G., und veröffentlichte unter diesem Banner Großtaten wie Assault Attack, Built To Destroy, das Live-Vermächtnis One Night At Budokan sowie die Michael Schenker Group-Perlen Perfect Timing und Save Yourself. Bereits damals begleiteten großartige Musikerkollegen wie Billy Sheehan (u.a. Mr. Big), Don Airey (u.a. Deep Purple), Cozy Powell (u.a. ex-Jeff Beck), Chris Slade (AC/DC), Pete Way (u.a. UFO) und Neil Murray (ex-Whitesnake) den Gitarristen, dessen Gitarrenspiel mehrere Generationen beeinflusste. M.S.G. wurde ebenfalls Heimat für einige großartige Sänger, allen voran Gary Barden, Graham Bonnet (ex-Rainbow) und Robin McAuley. Diese drei wurden jüngst Teil des großangelegten Michael Schenker Fest, dessen umjubelte Tokio-Show im vergangenen März als Live-CD sowie auf DVD und Blu-ray erschienen ist.

Nun geht Michael Schenker noch einen Schritt weiter, erfüllt den langersehnten Wunsch aller Hard Rock-Fans und führt die Michael Schenker Fest-Besetzung ins Studio. Gemeinsam mit Produzent Michael Voss begannen just die Aufnahmen für ein brandneues Studioalbum, das im Frühjahr 2018 bei Nuclear Blast erscheinen wird, welche den Künstler jüngst unter Vertrag genommen haben.

Ich bin äußerst glücklich darüber, bei Nuclear Blast Records unterschrieben zu haben und ich freue mich darauf, im Frühling 2018 ein Killeralbum mit Michael Schenker Fest zu veröffentlichen. Darauf werden Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen: Es werden drei Original-M.S.G.-Sänger – Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley – sowie der aktuelle Michael Schenker’s Temple Of Rock-Vokalist Doogie White (ex-Rainbow) zu hören sein. Keep on rockin‘! (Michael Schenker)

Für das süddeutsche Label ging damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung, wuchs Labelinhaber Markus Staiger doch mit der Musik von Michael Schenker auf und zählt zu dessen größten Verehrern.

Ich freue mich sehr, dass wir die Ehre haben, mit dem ultimativen Gitarrengott Michael Schenker zusammenarbeiten zu dürfen. Er war immer mein Idol und ich habe mit 13 Jahren wegen ihm angefangen Gitarre zu spielen. Wegen akuter Talentfreiheit musste ich aber aufgeben und habe es stattdessen mit einem Plattenlabel versucht. Es ist ein großer Tag und ich freue mich wie damals, als ich ein kleiner Junge war und Lovedrive und Michael Schenker Group aufgelegt habe und ausgeflippt bin! Danke!

