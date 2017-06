Am 23. Juni erschien über Black Sunset / MDD das größtenteils vergriffene 2013er Darkfall Album Road To Redemption als ReRelease. Doch damit nicht genug: Die Österreicher haben dieser Tage die Arbeiten an ihrem neuen Album beendet, welches noch vorm Herbst erscheinen wird! Das neue Werk wird den Titel At The End Of Times tragen und zehn Songs enthalten, die erneut von Andy Classen im Stage One Studio gemastert wurden.

At The End Of Times kombiniert dabei alle Trademarks der Band wie brutales aber dennoch episches Riffing, wuchtige Drums und derbe Growls. Eine standesgemäße Release Show ist für den 8. September im Grazer Orpheum geplant! Mehr Infos schon bald!

