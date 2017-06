Summer Of The She Goat – Tour 2017

14.07.2017 – Erfurt, Stoned From The Underground

18.07.2017 – Düsseldorf, The Tube

19.07.2017 – Berlin, Maze

20.07.2017 – Hamburg, Marx

21.07.2017 – Osnabrück, Bastard Club

22.07.2017 – Wiesbaden, Schlachthof

25.07.2017 – Wien (A), Das Bach

26.07.2017 – Salzburg (A), Rockhouse Salzburg

27.07.2017 – Jena, F-Haus

28.07.2017 – Neuensee, Rock Im Wald

29.07.2017 – Balver Höhle, Prophecy Fest

Die Progressive/Hard-Rocker Dool kommen nach den vergangenen Shows mit Me And That Man nun auf große Headline-Tour. Zur Einstimmung gibt es jetzt einen Trailer zu sehen: https://vimeo.com/223137694

Kommentare

Kommentare