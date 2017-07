Die finnischen Epic Metaller WINTERSUN stehen kurz davor, ihr lange erwartetes drittes Studioalbum »The Forest Seasons« am 21. Juli via Nuclear Blast zu veröffentlichen. Des Weiteren wird das Live-Album »Wintersun live @ Tuska Festival 2013« am selben Tag auf Vinyl erscheinen. Passend dazu hat die Band heute ein weiteres Gitarren-Playthrough online gestellt. Begebt Euch auf YouTube, um zu sehen, wie Jari einen Teil von ‚The Forest That Weeps (Summer)‘ performt: https://www.youtube.com/watch?v=U70p0_0fmB4

Weitere Playthrough-Clips:

‚Awaken From The Dark Slumber (Spring)‘: https://www.youtube.com/watch?v=eOIN06SQuJY

Bestellt jetzt vor: http://nblast.de/WSForestSeasonsNB

Bestellt digital vor: http://nblast.de/WintersunDigital

»The Forest Seasons« – Tracklist:

Reguläres Album

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

Bonus

05. Loneliness (Winter) [Akustikversion]

Instrumental-Album

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

05. Loneliness (Winter) [Akustik-Instrumentalversion]

»Wintersun live @ Tuska Festival 2013« – Tracklist:

01. When Time Fades Away

02. Sons Of Winter And Stars

03. Land Of Snow And Sorrow

04. Winter Madness

05. Beautiful Death

06. Time

07. Starchild

—–

WINTERSUN live:

22.07. I Brescia – Colony Open Air

09.08. CZ Josefov – Brutal Assault

11.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

13.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08. SK Zvolenská Slatina – More than Fest

»Forest Tour 2017«

w/ special guest

08.09. CH Hüttikon – Meh Suff! Metal Festival

09.09. D Leipzig – Hellraiser (Extented Show)

10.09. D Hanover – Musikzentrum

11.09. PL Warsaw – Progresja

12.09. PL Gdansk – B90

14.09. EST Tallinn -Rockclub Tapper

15.09. LV Riga – Melna Piektdiena

16.09. LT Vilnius – Rock River Club

17.09. BY Minsk – Re:public

18.09. UA Kiev – Sentrum

20.09. PL Cracow – Kwadrat

21.09. A Graz – PPC

22.09. H Budapest – Barba Negra

23.09. D Regensburg-Obertraubling – Airport

24.09. A Salzburg – Rockhouse

25.09. SLO Ljubljana – Cvetlicarna

27.09. F Colmar- Le Grillen

28.09. CH Lausanne – Les Docks

29.09. A Dornbirn – Conrad Sohm

30.09. A Innsbruck – Hafen

04.10. GR Athens – Kyttaro

05.10. GR Thessaloniki – Principal Club Theater

06.10. BG Sofia – Club Mixtape 5

07.10. RO Bucharest – Arenele Romane

