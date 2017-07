Acht Jahre, nachdem die Melodic Death/Folk Metal-Meister ELUVEITIE ihr erstes Akustikalbum »Evocation I« veröffentlicht haben, haben die schweizer Musiker die elektronischen Instrumente erneut im Proberaum verstaut. »Evocation II – Pantheon« wird am 18. August via Nuclear Blast Records veröffentlicht! Vor kurzem präsentierte die Band bereits ihren ersten neuen Track ‚Epona‚, der euphorische Reaktionen unter den Fans auslöste.

Heute gibt es endlich das Musikvideo zum Song! Gedreht wurde in und um die (gerade für ELUVEITIE) geschichtsträchtige Stadt Avenches in der Südwest-Schweiz – vor zweitausend Jahren Aventicum genannt und stolze Hauptstadt der keltischen Tiguriner (eines Teil-Stammes der Helvetier) und somit auch Heimat einer der schillerndsten Figuren der keltischen Geschichte: Dem mächtigen Fürst Divico, der dem einfallenden römischen Imperator Gaius Julius Cäsar Stirn und Stinkefinger bot und dessen Taten bereits ihren Weg in zig ELUVEITIE-Songs fanden! Produziert wurde der Clip von Jason Sereftug-Borruso (Writer, Director) und Alexis Gudinchet (Assistant Director).

Hier geht es zum Video: https://youtu.be/TkbadvaMuXo

„Wir sind sehr froh und stolz, euch ‚Epona‘ präsentieren zu dürfen – die erste Single von unserem neuen Album »Evocation II – Pantheon«!“, berichtet Bandfronter Chrigel Glanzmann. „Der Song ist eine Ode an die reitende Königsgöttin der keltischen Ruhmeshalle! Doch wir huldigen ihr nicht nur mit dem Liedtext, sondern auch musikalisch. Denn obwohl ‚Epona‘ ein Akustiktrack ist, prescht er voran mit Elan, Kraft und Geschwindigkeit, wie ein gallopierendes Pferd! Es ist ein guter Song, um euch einen ersten Eindruck zu geben von dem rauen, wilden, ehrlichen, folkigen und keltischen Charakter von »Evocation II – Pantheon«!“

Und um euch noch tiefer in die Welt von »Evocation II – Pantheon« und dem neuen Track zu entführen, gab es kürzlich außerdem ein Infovideo, in dem Sänger Chrigel erklärt, wer ‚Epona‘ ist. Seht den Clip hier: https://youtu.be/BG3ek1c8Gtw

Bestellt Euch hier Euer physisches Exemplar vor: http://nblast.de/EluveitiePantheonNB

Bestellt Euch das Album digital und erhaltet ‚Epona‘ als Sofort-Download: http://nblast.de/EluveitieDigital

Hört ‚Epona‘ in der NB Novelties Playlist: http://sptfy.com/2zZF

Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Tourdaten gab es seitens der ELUVEITIE Fans haufenweise Anfragen, ob es auch bei dieser Tour wieder die Möglichkeit auf „Meet & Greets“ mit den Bandmembers geben würde. Gerne kommen ELUVEITIE diesem Wunsch nach und offerieren den Fans folgendes Angebot für alle Shows der „Maximum Evocation Tour“:

VIP-Ticket:

– Meet&Greet (inklusive einer Performance von zwei brandneuen akustischen Songs)

– Tourshirt

– früherer Eintritt in die Halle (15 Minuten)

– Schlüsselanhänger + Tour Laminate

– Foto mit allen VIP-Ticket Besitzern und der ganzen Band (wird nach der Show zugemailt)

Preis: € 50.—

(Ticket Verkaufsstart: 14. Juni 2017)

Exklusives VIP Erlebnis: http://merch.booyamusic.net/eluveitie/tickets-and-vip.html

ELUVEITIE & AMARANTHE Tour 2017

Eluveitie

Amaranthe

The Charm The Fury

25.10.2017 IT – Parma, Campus Industry

26.10.2017 HU – Budapest, Barba Negra

27.10.2017 PL – Warsaw, Progresja

28.10.2017 CZ – Zlin, Masters of Rock Cafe

29.10.2017 AT – Vienna, Simm City

30.10.2017 DE – Stuttgart, LKA Longhorn

31.10.2017 SI – Ljubljana, Kino Siska

02.11.2017 FR – Paris, Cabaret Sauvage

03.11.2017 UK – London, Assembly Rooms

04.11.2017 NL – Eindhoven, Effenaar

05.11.2017 BE – Antwerp, Trix

06.11.2017 DE – Frankfurt, Batschkapp

08.11.2017 DE – Berlin, Kesselhaus

09.11.2017 DE – München, Backstage

10.11.2017 DE – Leipzig, Hellraiser

11.11.2017 DE – Weissenhäusser Strand, Metal Hammer Paradise

12.11.2017 DE – Bochum, Zeche

Presented by: Metal Hammer, EMP, Orkus, Legacy, Musix, Metal.de, Nuclear Blast, RTN-Touring

Weitere ELUVEITIE-Termine:

06.07. E Viveiro – Resurrection Fest

08.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

09. – 12.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

16. – 19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

Ihr braucht Tickets?

Summer Breeze: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/summer-breeze-open-air-dinkelsbuehl-16.-19.8.2017.html

Rockharz Open Air: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/rock-harz-open-air-ballenstedt-05.-08.07.2017.html

ELUVEITIE sind:

Jonas Wolf | Gitarre

Matteo Sisti | Flöte, Dudelsack, Mandola

Nicole Ansperger | Geige

Alain Ackermann | Schlagzeug

Chrigel Glanzmann | Gesang, Flöte, Mandola, Dudelsack, Bodhran

Fabienne Erni | Gesang, Harfe, Mandola

Kay Brem | Bass

Michalina Malisz | Hurdy Gurdy (Drehleier)

Rafael Salzmann | Gitarre

