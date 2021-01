Winterverlosung 2021 Part 1: mit drei Alben von Ray Wilson

Time For Metal und Gordeon Music führen euch durch den tristen Winter und versorgen euch mit spannenden CD-Paketen bis in den Februar hinein. Den Anfang machen wir mit dem schottischen Rocker Ray Wilson. Er arbeitete mit den Musikern von Guaranteed Pure zusammen, jedoch wurde er nach dem Ausstieg des Leadsängers Phil Collins im Jahr 1996 kurzzeitig für Genesis engagiert. In seiner Solokarriere veröffentlichte er diverse Studio- und Livealben. Auf einen glücklichen Gewinner warten die folgenden drei Produktionen:

Ray Wilson – Time & Distance

Ray Wilson – ZDF Brauhaus (May 20, 2018)

Ray Wilson – Upon My Life

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 17.01.2021!

Time For Metal und Gordeon Music wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Sunday 17th of January 2021 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

