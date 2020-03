Witchcraft: veröffentlichen Akustik Album

Magnus Pelander’s Witchcraft zählen seit Gründung im Jahr 2000 zur Speerspitze okkultem Classic Rocks, unangefochten sind sie die leibhaftige Hommage an Magnus‚ Idole, Roky Erickson und Pentagram’s Bobby Liebling. Aus ihren Inspirationen haben Witchcraft nie einen Hehl gemacht, jedoch selbst zahlreiche, genre-prägende Klassiker hervorgebracht. Witchcraft’s illustre Karriere von ihrem selbst betitelten 2004er Debüt über das Legend-Album in 2012 bis hin zum bahnbrechenden Nucleus im Jahr 2016, brachte ihnen Kult-Status in der Doom, Stoner, Okkult und Classic Rock- Szene ein.

Bekannt für seine Vielfalt, begibt sich Magnus nun in neue Gefilde: Heute gab der Witchcraft Mastermind die Veröffentlichung eines Akustik Albums bekannt! Nach vier Jahren seit Veröffentlichung des letzten Longplayers, erscheint die rein akustische Affaire mit dem so gegensätzlichen Titel Black Metal am 01.05. 2020 via Nuclear Blast. Bereits der Opener, Elegantly Expressed Depression, zeigt klar die Richtung des Albums auf, und lässt die neue Facette des Band-Sounds in all ihrer Rohheit, Zerbrechlichkeit und düsteren Melancholie in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Witchcraft erschaffen mit Black Metal eine einzigartige, fesselnde Reise, lasst euch mit treiben und hört den Album Opening Track zu Elegantly Expressed Depression!

Black Metal Tracklist:

1. Elegantly Expressed Depression

2. A Boy And A Girl

3. Sad People

4. Grow

5. Free Country

6. Sad Dog

7. Take Him Away

Black Metal erscheint am 01.05. als CD, Vinyl und in digitalen Formaten via Nuclear Blast, sichert euch das Album direkt HIER! Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Witchcraft geben im Frühjahr ausgewählte Konzerte, unter anderem sind sie für das Desertfest Berlin und London bestätigt.

Album Line-Up:

Magnus Pelander – Vocals, Gitarre

