With Full Force: aktuelles Line-Up + Gewinnspiel auf Facebook

Das gab’s noch nie! With Full Force VIP-Horden-Package zu gewinnen!

Zum 25. With Full Force Jubiläum könnt Ihr jetzt für Euch und 4 Eurer Freunde 5x Gratis VIP-Tickets inkl. Camping ergattern!!

Was müsst Ihr tun?

Teilt den With Full Force Festivaltrailer und markiert unter dem Post 4 weitere Freunde, mit denen Ihr das WFF Jubiläum besuchen wollt!

Das WFF wählt nach dem Zufallsprinzip eine Horde aus, die 5 Gratis VIP-Tickets inkl. Camping bekommt!!!

(Solltet Ihr bereits ein Ticket besitzen, könnt Ihr natürlich auch teilnehmen, Ihr bekommt dann für Euer Ticket ein entsprechendes VIP-Upgrade.)

Das Gewinnspiel läuft bis 05.03.2018. Der Gewinner wird per PN informiert.

PS: Kommentare die gegen die Facebook Richtlinien, Copyright oder das Gesetz verstoßen, werden ohne Ankündigung gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Facebook.

Hier geht’s zum Link:

https://www.facebook.com/WithFullForceSummerOpenAir/videos/10160076836420054/

Wir freuen uns auf ein grandioses 25-jähriges With Full Force Jubiläum vom 14.-16.06.18 in Ferropolis!!

With Full Force Line-Up 2018

8 Kids

Abbath

Apocalyptica (Performing Metallica By Four Cellos)

Asking Alexandria

Being As An Ocean

Belphegor

Body Count feat. Ice-T

Booze & Glory

Bullet For My Valentine

Caliban

Cradle Of Filth

Dagoba

Dool

Dritte Wahl

Ektomorf

Emmure

Employed

To Serve

Entombed A.D.

First Blood

For I Am King

God Dethroned

H2O

Hatebreed

In This Moment

Johnny Deathshadow

Judas Priest

Kanzler & Söhne

Kataklysm

Knocked Loose

Life of Agony

Lionheart

Madball

Mambo Kurt

Manos

Marduk

Megaherz

Miss May I

Nothing More

Oceans Ate Alaska

Parkway Drive

Perkele

Powerflo

Pro-Pain

Psychostick

Rise Of The Northstar

Soulfly

Stick To Your Guns

Stray From The Path

Tankard

Tendencia

The Hirsch Effekt

Thy Art Is Murder

Toxpack

Unleashed

We Butter The Bread With Butter

Wolves In The Throne Room

Ze Gran Zeft

