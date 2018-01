With Full Force: Meilenstein der WFF Geschichte kehrt zurück

Wie bereits angedroht, werden zum 25. auch die alten Helden auftauchen, um mit Euch in vergangenen Zeiten zu schwelgen und die alten Flammen wieder zum Lodern zu bringen. Ein sehr prominenter Vertreter sind die brasilianischen Groove-Götter Soulfly um die Gallionsfigur Max Cavalera. Nach 6 Jahren With Full Force Abstinenz lassen sie wieder ihre Trommeln hämmern und werden die Stadt aus Eisen zum kollektiven Abspringen animieren! Jump around!

